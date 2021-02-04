抖音神器　Reno5試玩

抖音、快手等短視頻大熱，要引來關注，除了內容要具話題性，拍得靚唔靚都好重要！新到港的Oppo Reno5系列就為此而設，配備了6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭和200萬像素人像黑白鏡頭，前置鏡頭更達3,200萬像素，先天拍攝質素已比不少手機高。

同時它的錄影功能甚為豐富，除了雙重錄影、霓虹人像及超級防手震3.0外，更支援AI錄影美顏技術，透過演算法對人種、性別、年齡、膚色等進行準確辨識，邊錄影邊美顏，至啱一眾網紅。不得不提還有獨家《Soloop》即錄App，程式自主分析視頻內容，進行AI自動剪輯，並配上不同濾鏡、音樂及過場特效，完成後毋須後製即可掟上視頻網站，搶關注話咁易！

手機設有標準Reno5及升級Reno5 Pro兩個型號，前者6.43吋屏幕，後者6.55吋屏幕，統一支援90Hz刷新率及180Hz觸控採樣率，睇片流暢、打機靈敏，加上遊戲模式及Dolby Atmos音效技術，全面照顧娛樂需要。

鑑於定位不同，兩部機分別採用Qualcomm S765G及MediaTek Dimensity 1000+處理器，同樣對應5G網絡及65W SuperVOOC 2.0超級閃充，充15分鐘便有60％電量，至啱心急用戶。外形方面，手機維持同系一貫的輕薄傳統，最薄處只有7.6mm，重量僅172g左右，配合曲面屏幕機身，手感極佳！

當然缺點還是要說，雖然手機用上星鑽工藝塗層，但依然頗易沾上指模，要勤加抹拭。另外不支援microSD記憶卡，考慮到容量只有128GB及256GB，長遠未必夠用。Reno5及 Reno5 Pro分別內置8GB及12GB RAM，顏色有幻彩銀及星夜黑選擇。

變色龍同期登港

Oppo Reno5最頂級型號是Reno5 Pro+，雖然沒有行貨，但水貨已經到港，當中「藝術家限定版」融入了著名視覺藝術家 Joshua Vides的漫畫風格，藉由電致變色技術讓機背在藍、灰色之間變換，官方標榜可變色3萬次以上，用3年都沒有問題！

同場加映︰瞬間變電源

預算十足又想玩特別5G機？同期有部realme7 5G，配備了6.5吋開孔全屏幕、MediaTek Dimensity 800U處理器、8GB RAM及128GB ROM，支援5G+5G雙卡雙待，並備有4,800萬像素4鏡頭。其5,000mAh大電池更對應OTG反充功能，有需要可變身行動電源，為其他裝置充電。

手機達人：「怪Phone啱港人！」

三禾電氣店長Simon表示：「香港人接受新事物的能力非常高，比起Apple、Samsung等趨向保守穩陣的手機，不少人更喜愛奇形怪狀款式。只有夠創意效能又不差的話，基本上入手都不會考慮價錢，所以這些機在香港極有市場。而且它們大多技術成熟，少鑊氣，大家可放心購買！」