黎耀祥追求轟烈愛情　願為太太犧牲自己

藝人黎耀祥與阮兆祥主持清談節目《雙祥見》，談到對愛情的獨特見解，黎耀祥坦言不太懂愛情：「可以結婚生仔係緣分，但自己對於想喺愛情追求或找尋啲乜嘢，我係一竅不通，可能我哋好早就出嚟演戲，當你做戲時會隨住唔同劇本，每個人嘅性格去經歷愛情，但你唔會去諗自己想點，當我哋從演咁多年，經歷更多唔同嘅愛情觀，你會更加模糊現實生活嘅愛情到底係點。」加上與太太相處多年，他感覺2人的關係慢慢變成一種需要，除了愛情外，也像伴侶、朋友及夥伴的關係。阮兆祥亦同意當雙方確立關係後，在蜜月期必定是心花怒放，但長期相處一段時間後，就會變成親人。

如何選擇另一半？

問到會選擇愛你的人還是你愛的人？阮兆祥則認為年輕時，對愛情感覺新鮮及陌生，必定是追求你很愛的人，但當成熟了，可能便會選擇愛你的人，再到年老時，大家的身體狀況欠佳，便會選擇愛你及照顧你的人。黎耀祥坦言作為一名戲子，很多時候會在戲中經歷戲劇性的愛情，但如能在現實生活中，也能發生轟轟烈烈的愛情，那人生便圓滿了。最後阮兆祥幫祥嫂問黎耀祥，會否願意為對方犧牲自己的生命？黎耀祥即秒答會：「因為我自己嘅一切都掌控喺佢手上。」

返鄉下似偷渡

黎耀祥於節目中炮製傳統菜時，提及自小很少回鄉，18歲時才回鄉一次，記憶中的老家是位於海豐的一條村，到海豐後還要轉車坐多1個多小時，一般到達時已經是很晚，笑言感覺就像偷渡一樣。

他們住在爺爺留下的祖屋內，比較傳統，所謂的廁所也只是一條坑，令他當時不太習慣。而阮兆祥則表示自己沒有回鄉的經驗，但就有回母校經驗：「每次返母校都覺得所有嘢變細咗，感覺好有趣，記得有年佢被獲邀返母校，做歌唱比賽評判同表演嘉賓，但發現學校仲係用禮堂嘅音響，所以質素較差，所以我就自薦來年嘅比賽由我承包音響，等師弟妹喺專業音響發揮下表現最佳嘅歌唱能力，亦可以為母校做啲貢獻。」