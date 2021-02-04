《煮場爭霸》黃亞保預告結局　唔會係打和！

無綫飲食節目《煮場爭霸》中，中菜代表黃亞保近日人氣急升，憑貼地又可愛的形象成為新一代「師奶殺手」。他感激家庭觀眾的支持之餘，亦希望在疫情下盡點綿力，為社會帶來愛和快樂，故特別送贈由「亞保廚房」秘製的500底「亞保陳皮金沙奶皇糕」給低收入家庭和區內的青少年和兒童，希望大家在農曆新年都能夠感受到甜蜜幸福的味道。

他今早親自到東涌鄰舍輔導會綜合中心出席捐贈儀式，大家見到他都紛紛要求合照留念。他開心自己的廚藝和人生故事能夠跟大家分享，提到《煮場爭霸》周六就大結局，不少電視迷都關注到底誰勝誰負？他表示：「最後幾集大家一定要支持，邊個贏就梗係賣個關子先，我只能夠答你，我哋之間會有1個贏家，唔係打和！」

對於節目大受歡迎，他和張錦祥師傅識英雄重英雄，在競賽中見到他們的合作和互相學習，他說：「節目反應好好，好開心，監製張志明都話估唔到，特別係我，佢哋教我好多點樣擺動作同講對白，進步好多，後來再去《流行都市》拍攝，大家都讚我講嘢叻咗！」問到會否聽從民意開拍第2輯？他說：「唔知監製會唔會開，我哋都好期待，出第2輯代表大家鍾意睇，希望有機會再鬥過啦！」