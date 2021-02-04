CLA 35 4MATIC Shooting Brake　火辣型 ．新 ． 帥

高性能掛帥AMG深受不少對速度和反應有要求的車迷歡迎，而且車型選擇相當多，定有一款迎合你品味。最近香港市場迎來Mercedes-AMG家族輕巧車型中的第五位成員CLA 35 4MATIC Shooting Brake，擁有高性能之餘，還兼具高實用性。

拍攝車標準配備AMG Night Package和AMG Aerodynamics Package，配上啞黑色19吋AMG多幅式輕合金輪圈及火辣車色，搶眼型格。所搭載的2.0L直四渦輪增壓引擎，經AMG調校，最大馬力及扭力分別是306hp及400Nm。搭配AMG SPEEDSHIFT七前速雙離合器波箱和AMG Perfromance 4MATIC四驅系統，0~100km/h加速只需4.9秒。車載的AMG DYNAMIC SELECT提供可切換駕駛模式多達5種，包括「Slippery」、「Comfort」、「Sport」、「Sport+」及「Individual」，讓駕駛者可隨時因應不同駕駛需要切換。駕駛者更可透過MBUX多媒體系統提供的多項AMG獨有資訊及功能，包括G-Force計、賽道計時、引擎及波段數據及其他設定等，以獲得豐富全面的動態駕駛數據，以便用來分析並作賽後檢討。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：306hp/5,800rpm

最大扭力：400Nm/3,000~4,000rpm

驅動：前置引擎、4MATIC四輪驅動

傳動：AMG SPEEDSHIFT DCT 7G雙離合器波箱

車身體積：4,695×1,834×1,405mm （長×闊×高）

0~100km/h：4.9秒

售價：$699,000起

查詢電話：2504 6140（仁孚行）