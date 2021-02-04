因乜事？Tim＠Dear Jane自爆夫妻分開瞓

樂隊Dear Jane今晚為網上旅遊預訂平台開Live唱歌，4子特別揀選了5首歌曲獻唱，不過就未有包括最新推出的翻唱歌《愛的呼喚》，講到重新演繹天王郭富城的經典金曲，成員Howie表示當初一得悉此計劃就已經好興奮，更希望城城可以聽到由他們演繹的新版本：「翻唱咗位Legend（傳奇）嘅Legend歌，想佢畀吓評語！」主音Tim有意再唱經典歌Cover：「對夾Band嚟講係好好玩，之前閒聊都有講過搵啱Timing就揀歌造隻Cover歌EP。」

開Live期間，4子會分享Staycation資訊，其中以去過2次的Tim最有經驗，更自爆愛上Staycation原因：「總言之有間好舒服嘅房就得，我差唔多瞓廳瞓咗成年，所以好掛住張床！個女1年前要黐住我哋瞓，張床嗰時都夠位嘅，但隨住佢個人愈大、姿勢亦愈大。（踢到有內傷？）未Check，哈哈！（幾時申請入房瞓？）申請緊。」成員Nice卻抵死叫Tim打消瞓床念頭：「買過張好啲嘅梳化算啦！」搞到全場爆笑！

農曆新年將至，他們均表示因疫情會減少團拜，成員Jackal甚至諗定用電子拜年，但Tim坦言電子利是會失去親手派利是送祝福的感覺：「唔好講利是幾多錢，見到親朋戚友派利是嗰個動作，見佢哋收到係好開心。（有小朋友避免拜年？）至親嘅會去，同父母食餐飯，都慣咗喺屋企成年。」