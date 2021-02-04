【例牌每月遭性侵1次】譚杏藍自爆慘被揸下體

近日台灣宅男女神雞排妹（鄭家純），自爆慘遭「連環性騷擾」，引起中港台三地關注，估唔到歌手譚杏藍（小花）早前同網友喺社交網互動，開設「秘密垃圾桶」問答環節，叫大家將平時唔敢同人分享嘅嘢同佢講，唔好收收埋埋，結果好多網友竟然分享自己被性侵嘅故事，令佢忍唔住，將自己擺喺多年嘅秘密話畀大家知，影片上載不足1日，已經有過萬人收看。

小花自爆喺讀書期間，幾乎每個月被人性侵1次！佢話有次喺大約12歲嗰陣，着住校服同家傭行返屋企，但家傭行得快冇理佢，點知突然有個男人揸佢下體：「嚟遠有個男人，長頭髮嘅，佢當時係我同工人姐姐中間擦身而過，佢喺擦身而過嗰一下，用隻手揸我下體，然後就跑走咗，我企咗原地反應唔到，當時呢件事困擾咗我2個星期。」

搭港鐵被人用硬物撞屁股

佢再話有次喺巴士上層瞓覺嘅時候，曾被人偷拍胸部，當時佢完全唔知發生咩事：「我仲同佢點頭打招呼，之後佢就好快衝落車。」之後又有次夜晚搭小巴返屋企，又好眼瞓瞓覺，點知Feel到有人來回咁摸佢大髀內側：「突然之間感覺有人不斷摸我大髀，不停來回掃，佢隻手不斷係我大髀內側徘徊，當時好驚，我惟有繼續扮瞓覺，直至嗰個人落車為止。」而佢又指曾喺港鐵車廂，感覺有人用硬物喺佢屁股衝撞：「當時我發現手背有液體，返屋企狂洗手，覺得自己好污穢。」佢想藉今次分享被性侵嘅經過，為自己發聲，亦希望大家如果遇到同類事件，都可以企出嚟，千祈唔好怕事！