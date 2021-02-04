4K高清四仔　纖毫畢現

四仔之所以好睇，係因為肉搏場面夠露骨，觀眾可以盡情欣賞，如果你部電視或電腦屏幕已經換成4K高清，咁就唔嘥，一於睇番部4K解像度四仔，感受吓乜嘢叫纖毫畢現啦！

偷食人妻

人妻題材喺美國四仔界好常見，而呢套由New Sensations推出嘅《My First Hotwife Experience #4》，更加係近期嘅超人氣作品，除咗係4K高清，影片仲搵嚟Keely Rose、Ramon Nomar、Charlotte Sins等巨乳脫星演出，當中又以Keely Rose嘅人氣最高，佢對車頭燈有成32DD，相當可觀！故事講述鹹濕男脫星最愛網約索女曳曳，有次遇上火辣又大食嘅人妻，起初以為好刺激，勢估唔到對方唔止大食，曳曳完仲好氣好力，呢鋪真係大考驗！

林中作戰

4K高解像四仔嘅畫面咁清晰，梗係用嚟睇啲刁鑽嘅作品啦！好似呢套由Sinful XXX製作嘅《Laguna Passionata》，主打森林野戰，男女脫星身上黐晒泥塊、樹葉，演出仲夠晒狂野添！講到演出陣容，3位脫星——Cindy Shine、Victoria Pure同Tiny Tina可謂各有千秋，除咗集巨躉同巨乳於一身，仲出名玩得，筆者特別欣賞Cindy Shine，事關佢完全唔錫身，主動同成身都係泥嘅男脫星肉搏，呢份拼勁真係可以令好多男人扯旗投降！

完美按摩

按摩師色誘顧客嘅情節，相信四仔迷一定睇過唔少，但係呢套由Fantasy Massage製作嘅《The Perfect Massage》勝在係4K高清解像度作品，不但做到纖毫畢現，就連脫星面部嘅細微反應都能夠睇得一清二楚！影片由Barrett Blade同Billy Visual兩位導演聯合執導，搵嚟Angel Smalls、Sarah Jessie、Maya Divine等脫星演出。故事講述Maya Divine係人氣色慾按摩店嘅老闆，因某位技師嘅技術太差而得罪好多客人，為咗挽回聲譽，決定搵嚟兩位好姊妹幫忙，最終以超卓洩慾技巧冧掂一眾鹹濕男客人，真係睇到人火都嚟！