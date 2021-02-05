是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十四甲申水破日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、掃舍、理髮

忌：嫁娶、移居、開業

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、4、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

心情有點鬱悶，難集中注意力，容易犯小錯誤。

金牛

易踩入桃色陷阱，對於異性投懷送抱務必提防。

雙子

頭腦靈活，辦事效率奇高，工作表現受到認同。

巨蟹

事業發展受阻，小心處理文書，提防口舌是非。

獅子

運氣不過不失，但行動力稍遜，有點畏首畏尾。

處女

感情生活顯得有些沉悶，易與另一半發生摩擦。

天秤

財運弱，易心浮氣躁，小心因過於自信而犯錯。

天蠍

狀態良好，業績穩定，保持進取態度斬獲更多。

人馬

財運特別旺，適合與人合作，可帶來豐厚利潤。

山羊

花錢意欲強，易有投機念頭，應謹記量入為出。

水瓶

工作表現優異，放膽迎接新挑戰，可名利雙收。

雙魚

愛情運偏弱，易與伴侶吵起架，最好順從對方。

【生肖運程】

相沖生肖：虎（24歲）

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）猴 財運跌

鼠

人氣高企，財運上升，懂得分享將不錯回報。

牛

事業運不錯，工作壓力大減，但要注意健康。

虎

是日沖煞，內心有點迷惘，遇事或會不知所措。

兔

桃花運上升，多與另一半交流，生活更愉快。

龍

工作表現出類拔萃，有意轉工者可大膽行動。

蛇

運勢下跌，求財宜審慎，有被人利用的可能。

馬

家人和伴侶的支持很給力，易有意外之財出現。

羊

工作間的氣氛不錯，即使求財受阻也不用怕！

猴

財運稍遜易破財，但只要努力，總會有收穫！

雞

不乏求財機會，眼光放遠一點，好處陸續有來。

狗

最好不要熬夜，傷身之餘，翌日上班更會遲到！

豬

跟同事主動交流有着數，但最好先觀察後發言。