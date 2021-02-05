Keep住100磅　蘇皓兒戒甜品睇咗當食咗

新一代「女神」蘇皓兒（Chloe）過去最愛到日本旅行掃貨，但因疫情足足一年未有踏足日本，化妝品、日用品早已「彈盡糧絕」。早前她開工後到九龍灣一間百貨公司Shopping鬆一鬆，「有備而來」的她先到化妝品區「補給」，選購了粉底、卸妝用品、護膚品等，隨後再戰零食區，但近期接拍不少廣告的她，為保持100磅纖瘦身形，買零食也相當忍手，但去到甜品櫃才面臨最大考驗，女神在甜品櫃前徘徊良久，顯得心大心細，不過，最後亦能戰性心魔，睇咗當食咗。

Chloe去年拍攝了無綫劇集《那些我愛過的人》後人氣急升外，更相當有錢途，去年拍攝美容院廣告，今年亦有銀行、護膚品廣告邀請，稍後還有2套電影上映，工作長做長有。她受訪時期望今年疫情過去，可以去旅行玩到盡，她說：「工作之間都會有啲空檔，或者做完啲艱辛工作都想離開一陣，去旅行放鬆、玩下，當然會順便入貨，好似去日本會買化妝品，因為平過香港。」

講到被拍得忍口唔敢食甜品，Chloe笑說：「因為一路都要Keep Fit，每朝都會上磅監察體重，肥2磅就好易減，如果肥咗2kg先減就好難減，唔可以畀佢一發不可收拾。不過，放假都會放肆少少，食少少零食，會呃自己食薯片唔肥，哈哈。」