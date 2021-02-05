東方日報C1：周星馳舊愛49歲于文鳳嫁65歲銀行後人

周星馳舊愛于文鳳與創興銀行後人廖駿倫拍拖10年，終於拉埋天窗！昨日被發現入紙登記結婚，準新娘于文鳳對傳媒祝福，大方致謝，據知，兩人將不會舉行婚禮，只邀少數親朋好友見證簽字，一切從簡！

早前周星馳與舊愛于文鳳因約8,000萬元投資分成打官司，女方敗訴兼需付訟費，雖然追數失敗，但卻情場得意，昨日驚爆49歲的她入紙與65歲創興銀行第3代後人廖駿倫（前名廖堯城）結婚，擬結婚通知書顯示他們報住同一住址，即婚前經已同居，而于文鳳亦沒有填寫職業。記者就結婚一事致電于文鳳，她心情不錯，禮貌地回應：「多謝！但其他嘢唔想講，Bye Bye！」而廖駿倫則以冇時間為由，婉拒回應。

低調簽字註冊

雖然兩人行事極低調，但據悉他們已計劃簽字註冊當日，除了家人之外，亦會邀請身邊好友聚首見證，分享喜悅，因疫情關係，不會大搞任何形式的婚禮。

舊愛結婚了，新郎當然不是周星馳，他跟于文鳳相戀多年，最終分手收場，于文鳳於去年官司上稱2人拍拖多年經常嗌交，並於2010年3月分手，但周星馳卻指自己是同年7月看到新聞得悉女方和廖駿倫拍拖，才知道感情已冇彎轉，正式分手，而雙方之關係近年更由朋友變成陌路人。

神隱埋首電影

去年底，周星馳跟于文鳳打官司最終獲勝，並透過律師講了一句「祝願香港市民聖誕快樂」後，繼續過其神隱生活，近日為《美人魚2》做後期，以及籌拍電影《功夫2》，但有指因疫情關係，令進展緩慢。感情生活方面，自跟于文鳳分手後，一直沒有公布新戀情，2019年曾傳出他已婚，但其助手火速否認。

至於于文鳳除因曾跟周星馳拍拖而受到注目外，家庭背景亦不時被提起，其父親是香港建設集團創辦人于鏡波，傳家族身家達30億，自小就讀名校的她，中六後赴美國讀書，擁工商管理學位。而其未婚夫廖駿倫之前有過一段婚姻，與香港紗廠創辦人王統元的外孫女梁煒結婚並育有3名子女，可惜婚姻只維持15年，於2001年離婚，之後感情生活多姿多采，曾與多位知名女星及名媛傳緋聞，亦被指曾跟李麗珍約會，亦有跟嚴淑明共度情人節，不過，嚴淑明否認拍拖並指兩人只屬朋友。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：