演員工會獎提名　黑豹Chadwick連掃4獎提名破晒紀錄

繼金球獎日前公布提名名單之後，另1影壇盛事、《27屆演員工會獎》（SAGA）亦於昨晚公布提名名單。結果去年病逝的《黑豹》（Black Panther）男星Chadwick Boseman連掃4個提名，成為歷來SAGA同1屆最多提名的演員！

他除了憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）爭影帝之外，他亦憑另1作品《誓血五人組》（Da 5 Bloods）而提名最佳男配角。此外，他更憑兩片提及最佳群體演出獎。合共提名4獎！而《藍》、《誓》以及韓語電影《Minari》各獲3獎最多提名暫時領先。其中在金球獎不獲提名的韓國老牌女星尹汝貞憑《Minari》在SAGA獲提名最佳女配角，她回應表示好感激和榮幸能獲提名。至於在金球獎獲6項最多提名的Netflix電影《曼克》（Mank）最終只有男主角加利奧文（Gary Oldman）獲影帝提名，令人意外！

至於電視獎項方面，在金球獎狂掃6項最多提名的《王冠》（The Crown）以及5項提名的《Schitt's Creek》，就在SAGA各獲5獎最多提名。《王》除了獲最佳劇情組別群體演出獎提名之外，劇中3位女主角「英女王」Olivia Colman、「戴妃」Emma Corrin和「戴卓爾夫人」姬莉安德遜（Gillian Anderson）將爭奪劇后寶座！今屆SAGA因疫情押後至4月4日舉行。

演員工會獎部分提名名單

最佳男主角

Riz Ahmed（《Sound of Metal》）

Chadwick Boseman（《藍調天后》）

安東尼鶴健士（《The Father》）

加利奧文（《曼克》）

Steven Yeun（《Minari》）

最佳女主角

維奧娜戴維絲（《藍調天后》）

法蘭絲麥杜文（《浪跡天地》）

Vanessa Kirby（《心碎的女人》）

嘉莉慕萊根（《超犀女王》）

艾美亞當絲（《絕望者之歌》）

最佳男配角

Leslie Odom, Jr. （《One Night in Miami》）

沙查巴朗高漢（《芝加哥七人案：驚世審判》）

Daniel Kaluuya（《Judas and the Black Messiah》）

謝勒力圖（《蛛絲馬跡》）

Chadwick Boseman（《誓血五人組》）

最佳女配角

Maria Bakalova（《波叔出城2》）

Olivia Colman （《The Father》）

格蓮高絲（《絕望者之歌》）

Helena Zengel（《結叛同行》）

尹汝貞（《Minari》）

電視組別

最佳電視電影或迷你劇男主角

Bill Camp（《后翼棄兵》）

Daveed Diggs（《Hamilton》）

曉格蘭特（《無所作為》）

伊凡鶴基（《The Good Lord Bird》）

麥克韋化奴（《他是我兄弟》）

最佳電視電影或迷你劇女主角

姬蒂班查（《Mrs. America》）

Michaela Coel（《催命嬌娃》）

妮歌潔曼（《無所作為》）

Anya Taylor-Joy（《后翼棄兵》）

凱麗華盛頓（《Little Fires Everywhere》）

劇情組最佳群體演出

《絕命律師》

《王冠》

《柏捷頓家族：名門韻事》

《逃出絕命村》

《黑錢勝地》