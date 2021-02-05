姊弟戀開花結果！Kylie Minogue被爆與男友秘密訂婚

現年52歲的澳洲天后Kylie Minogue情場上屢次碰釘，而近日就傳她與拍拖接近3年、被她細6年的男友Paul Solomons秘密訂婚！而消息亦已被男方的繼母Gloria證實。

繼母表示對兒子計劃結婚而好興奮，不過就因尊重她們的私隱而不可透露更多詳情，況且她亦不知道婚期與地點。而她亦表示與未來新袍已見過面並大讚對方好好人。至於Paul的舅仔Ivor Jones受訪時亦表示與妻子都見過Kylie，並大讚她好可愛。而她更打趣地說如果記者給他100萬英鎊他就會爆料。其實英國女歌手Billie Piper之前接受雜誌訪問時已意外爆響口Kylie與Paul已訂婚，不過消息一直未經證實。Kylie與任職男士雜誌創意總監的Paul於2018年拍拖，公開戀情後她經常在社交網貼2人的甜蜜照片放閃。

Kylie於80年代走紅，雖然事業得意但感情生活卻屢次遭受波折 !她先後與多位圈中人包括Jason Donovan、澳洲樂隊INXS主音Michael Hutchence、法國男星奧利華馬天尼斯（Olivier Martinez）等拍拖，其中她2005年患上乳癌時男方更陪伴她化療，但康復不久2人卻分手收場。她曾提及自己雖然多段感情都無疾而終，但仍深信自己會結婚。2016年她曾與英國男星Joshua Sasse訂婚，但最終未婚夫偷食而分手。