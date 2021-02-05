【翁立友之後】被擁抱壓胸！雞排妹再點名曾國城

早前爆出被性騷擾嘅台灣女神雞排妹（鄭家純），曾指名道姓當事人係「台灣金曲歌王」翁立友，而翁立友今日會開記者會交代，雞排妹尋日更揚言「明天見」。另邊廂，著名綜藝主持人曾國城亦捲入當中！

昨日佢錄影節目前被問到對此事睇法時，佢直言：「若跟性感女星互動，讚她青木瓜四物飲喝很多怎麼界定性騷擾？不會聊天就不要出來賺錢。」又笑說：「如果我覺得你不錯，要電話很正常，或許下次可一起主持，要八字才奇怪吧。」並透露同翁立友「算有認識」，被問到對方係咪會性騷擾嘅人，曾國城就話「不清楚」，點知反爆雞排妹爆料，直言先前所指錄影後被某主持人擁抱到擠壓胸部，該人正是對方！

雞排妹曾發文表示當日錄影後，對方同每個嘉賓握手或擁抱，輪到佢時，對方非常大力地撞上來，感到胸部被猛力撞擊，佢話同對方完全唔熟，1年頂多見1次，所以完全唔明白。之後佢就話日前（3日）記者會所着嘅洋裝，正是2020年12月上曾國城節目《全民星攻略》嘅服裝，覺得對方咁講說話，令佢別無選擇，所以講出對方名字。

曾國城對此表示：「我很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說，不需要這樣。在我的世界裏面沒有男女老幼，大家都一樣，我對記者也一樣，不會因為是記者就保持距離。」當被問及擁抱動作，佢話已經唔記得，直言冇咩好委屈，都出道30幾年，又覺得對方好聰明，事情盡是平息就好！佢更強調，｢不會聊天就不要賺錢」並非指雞排妹事件，係講主持人同歌手嘅互動。而雞排妹就透過經紀人回覆：「城哥的道歉我收到了！希望翁立友向前輩多多學習。」