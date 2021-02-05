【營事檔案】番茄蘆筍炒飯　純素清脾胃

一般在街外吃的炒粉麵，少不免都會用到較多的油分和醬汁，其實大家可嘗試在家中自製一些簡易的炒飯，製作過程簡單又方便，而且相比起外食，可以減少脂肪和鹽分攝取。這次介紹的是一個素食食譜，如果是純素者，也可以用豆腐代替雞蛋，同樣能補充蛋白質。

鉀質 助穩定血壓

蘆筍能為菜式帶來爽脆的口感，同時亦是一款營養價值豐富的蔬菜。蘆筍含有β-胡蘿蔔素，能在體內轉換成維他命A，維他命A除了有助眼睛維持健康，更能幫助促進皮膚細胞的新陳代謝，改善皮膚乾燥，更有助皮膚保持光澤和有彈性。此外，蘆筍亦含有鉀質，有助穩定血壓。與此同時，蘆筍所含有的葉酸能幫助身體製造紅血球，減少貧血的機會，而且能幫助促進胎兒在母體內的發育，對孕婦來說猶其重要。

茄紅素 可美白皮膚

番茄的味道酸甜吸引，更含有豐富的茄紅素。茄紅素是一種天然的抗氧化劑，幫助抵抗紫外線對細胞的傷害，減少黑斑的形成，從而有美白皮膚的功效。此外，因為茄紅素的抗氧化能力，亦能減少壞膽固醇氧化的機會和血栓形成，幫助維持心臟健康。

【番茄蘆筍炒飯】

材料：

罐頭番茄 2湯匙

蘆筍 4條

雞蛋 1隻

白蘑菇 3粒

飯 1碗

蒜頭 2粒

調味料：

鹽 半茶匙

黑胡椒 半茶匙

做法：

1.把蘆筍切粒，蘑菇切片，蒜頭切片，備用。

2.先炒蒜頭，翻炒蘆筍後放入蘑菇再略炒。

3.繼而放入白飯和雞蛋一齊翻炒。

4.最後放入番茄和調味料翻炒均勻便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。