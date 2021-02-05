【李居明大運同行】令你開心發達的食物

「香蕉」公認是開心食物，甚至已製成一種用香蕉提煉的「開心藥」。吃「香蕉船」更開心，原因是除了香蕉之外，還有朱古力雪糕和士多啤梨雪糕，原來朱古力和士多啤梨都是開心食物，經常買朱古力來吃的人，通常是比較開心的。經常笑口常開的人，一定愛吃香蕉，所以秘訣是「得閒食隻蕉」。

金針菜是快樂藥的主角。原來身體內有肝熱的人，比較容易不開心。金針的功能是清熱，晚上睡不好的人，要吃金針。金針雲耳蒸雞是快樂的食物。金針百合加瘦肉煲湯，可以治小孩「心火盛」。在食物改運學中，紅豆、綠豆、白豆、芝麻都是開心食物。經常吃黑芝麻糊、黑芝麻糖的夫妻特別相愛，性生活和諧。

在我數十年的研究發現中，「鎂」這種元素能夠生旺桃花運，或提升受歡迎程度，而多吃含有鎂的硬殼果仁，就能增加魅力和桃花運。我為全港剩女剩男公開桃花三寶，只要上街購買這三種食物，吃了三周，馬上你會發現，桃花人緣旺很多。特別是剩女宅男想嫁娶，一定要多吃。首選是硬殼乾果，我稱「愛情果」，包括開心果、腰果、榛子、合桃、杏仁等都是生旺桃花，增加魅力的。甜品選杏仁霜最旺夫運。未嫁的剩女很怕吃杏仁，所以當你愛上杏仁，便有得嫁了！花生糖是一級桃花果。經常吃花生醬多士、杏仁餅，很旺桃花呀！

其次，去藥房買維他命B12，可令食素的女生增加魅力，減少孤辰寡宿的味道。最後去超市買最貴的奇異果。這三種桃花食物，馬上令你有女性魅力。

發達食物排在首位的是南瓜！據西方學者研究，認為喝南瓜湯是會傾向於發達，原因是西方的有錢人都喜歡喝南瓜湯。南瓜是富貴瓜，會激發一個人追求財富的欲望。你想發達嗎？即日開始連喝幾日南瓜湯，且引證有否帶來驚喜！

吃甚麼可旺旅遊運？我的體驗，洋葱湯很旺一個人的驛馬星。洋葱可治療痛風，令你腿腳靈活、驛馬星馳，很多旅遊運。你連續吃幾天洋蔥湯，會有甚麼奇蹟發生呢？

牛年最行運的生肖是誰？牛年最幸運的名字中有你嗎？明日公布答案！