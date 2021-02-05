拜年搶鏡！學韓星「紅」運當頭！　

象徵喜慶的紅色是新年的代表色，不少人在新春添置新物品、換新形象時都會首選紅色，實行以喜沖喜開運！新一年想要「紅」運當頭，換個「紅卜卜」新髮色就應晒景喇！紅色系顯白又顯氣息，而且髮色選擇亦不少，有的性感熱情，有的溫柔可人，有的活潑動人，心動了嗎？不如先睇睇一眾韓國女星的紅色系髮色，從中攞吓靈感！

溫柔紅棕色

要數最百搭、最易駕馭的紅色系非紅棕色莫屬，奪目卻不張揚，紅潤又溫柔可人，可說是浪漫女神的標記。而且紅色與棕色的不同比例配搭亦可形成不同的感覺，性感中又見活力。

古典酒紅色/櫻桃紅

講到低調又高格調的紅色，就一定想起深色系的酒紅色或櫻桃紅色。感覺沉穩中洋溢熱情，迷人中又散發古典美，夠晒吸睛。

活潑莓紅色

帶有一些粉調的莓紅色相當搶眼，對於想要有新突破的人來說絕對是不二之選。偏冷的色調將皮膚白的人襯得更加靈動。而紅色的基礎則保留一絲的紅潤和暖感，值得一試。

熱情玫瑰紅

「多心」女生若想以「多變」髮型示人，不妨考慮這個髮色。它在陽光底下偏橘紅色，通透而靈動。但到晚上或置身昏暗地方時，髮色就會變成性感優雅的暗紅色，一次過滿足你兩個造型願望。

性感正紅色

說到紅色當然不能缺少熱情性感的正紅色，處於鮮色與深色之間的它既不過分張揚亦不過分低調，顯白又有氣質。而且會在不同的光線下變幻成深淺不一的紅色，層次感十足。

耀眼橘紅

混合了熱情紅色和陽光橙色的橘紅色，是光譜中最顯眼的顏色，既活力充沛又耀眼，走在人群中絕對是焦點所在。不過如果想低調一點，可將紅色的比例稍稍提高，便看起來優雅又活潑。

顏色混搭、色彩碰撞

若嫌全頭染一款紅色太單調，可改為染漸變色或挑染。例如表層染低調的深色髮色，再搭配底層的紅色耳圈染；又或頭頂至髮中的上半部分染啡弝，髮中至髮尾的下半部分染粉嫩紅色，都能碰撞出不同色彩效果，甚至營造搶眼的漸變效果。