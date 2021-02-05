自爆被性侵經歷　譚杏藍鼓起勇氣剖白男友零反應

歌手譚杏藍（小花）昨日出片自揭在學期間曾多次被性騷擾，最嚴重的一次是慘遭迎面而來的陌生男人揸下體，情況令人髮指！小花接受東網訪時表示，片段出街後收到好多身邊的女性朋友、網民的私訊，全部都是被性騷擾的經歷：「甚至有朋友講經歷過我嘅經歷，仲問係咪好普遍，所以正正係咁，唔可以畀大家覺得係好普遍，就講出嚟！」至於一直被蒙在鼓裏的媽媽，小花說未知對方有冇睇片，暫時都未有出聲。

她說若現時再發生同類事情、或眼見有人被性騷擾，都絕不啞忍，但不敢想像自己會做出甚麼制止行為：「比起以前我『辣』咗好多，因為以前實在太膽小，依家嘅我唔知會做啲乜，總之一定會企出嚟揭發，再衝上去幫個女仔或者男仔，一定唔會再啞忍！」

片段中小花說性騷擾經歷會成一世烙印，不過她已漸走出陰霾，幾年前調整思想，鼓起勇氣向男友及2位閨蜜剖白：「事發當刻真係驚到唔敢同任何人講，好彩身邊有佢哋聆聽，講出嚟比較容易過，其實今次拍呢條片，都有少少『餘韻』嘅感覺、回憶係衝咗上腦。」又謂最緊要從經歷中有所學習，藉被性騷擾一事，她說自此學識要為自己站出來：「因為呢啲經歷先至成就比較潑辣嘅自己。」男友聽到有何反應？小花笑指對方竟然零反應：「我同佢講嗰陣係好Casual，佢『吓』咗幾吓，大家都知呢件事已經過咗去。」

另外，講到台灣宅男女神雞排妹（鄭家純）日前自爆慘遭「連環性騷擾」，小花說：「出咗條片先有人話畀我聽，我覺得就算睇唔睇到呢啲新聞，依家嘅女仔係要挺身而出，唔好再啞忍。」於職場上曾被性騷擾？她坦話沒有，又自嘲零魅力：「自從我進入職場之後，發現身邊嘅男仔、前輩都當我係男仔，對我好似冇乜興趣，哈哈！」