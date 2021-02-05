深圳街頭假唱《可可托海的牧羊人》變神曲！洋仔Sing價千倍成傳奇

「告訴我你曾來過這裏，我釀的酒喝不醉我自己，你唱的歌卻讓我一醉不起。」內地歌手王琪主唱的《可可托海的牧羊人》單是內地播放量已超過40億，大街小巷，男女老幼，無人不曉。惟歌曲去年5月發布時，根本冇人注意，5個月後街頭表演歌手「洋仔」翻唱下，才成為火爆神曲，帶挈原唱者王琪名利雙收，洋仔更打造令人匪夷所思的都市傳奇！

來自江西九江農村的洋仔，拉着價值約200元人民幣的流動音箱，流連深圳的大牌檔主動拉客，提供付費點唱服務，至抵價，盛惠10蚊一首！其貌不揚，打扮騎呢，常穿的竟然是價值約100蚊人仔的深圳初中女生校服。論台型及外貌，百分百輸到入肉，但他把多段在食肆或廣場等地演唱《可》曲的短片發布後，人生大逆轉，秒吸逾500萬名粉絲，短片播放量更以億計。令網民熱議的，是他唱到肉緊處，會來個肚痛式的彎腰動作外，其獨特過人的唱功，浪子式的落泊蒼涼，觸動點唱客人的神經，有人默默垂淚，有人更激動得當場痛哭離座，情緒大爆發，《可》的確是「神」曲！

洋仔一夜成名，突然升呢為花生度爆燈的人氣網紅，惟未幾被網民踢爆他是「咪嘴」假唱！原來內地直播平台主持亞男曾經翻唱《可》曲，網民發現洋仔是盜用她的版本假唱，指他獻唱時誇張彎腰，目的是轉移視線，網民反問：「為甚麼每個女孩子都被他唱哭，有那麼巧合嗎？」最神奇的，竟然有另一派網民認為洋仔真聲演繹，聲言跟亞男的版本比較，是完全兩把聲線：「洋仔比亞男唱得更感動人心！」、「洋仔唱得清脆些，甚麼叫對口形？」

唔怕貨比貨，被「盜唱」的亞男還拖，再次親自演繹大反擊，就連原唱者王琪也來「畀Like」點讚：「亞男唱的棒棒！」但他可能有見是洋仔帶挈自己，所以未有直接踢爆對方假唱：「如果我義正詞嚴站出來說誰是假唱，那就沒勁了。」至於日夜被網民瘋狂插爆的洋仔，初時不肯承認假唱，後抵不住群眾壓力，終於「跪低」，徇眾要求清唱上陣。

真相大白，洋仔一開口，聲沙氣喘，網民笑言愈聽，血壓愈高，但仍然有不少忠粉表示支持，當中更有人要求他繼續假唱。死雞撐飯蓋，洋仔自辨表現不濟，是因聲帶有息肉所致，有網民直中死穴：「只是對口形，不用唱歌，為甚麼還長息肉？」

都說世上無奇不有，無論息肉是否存在，靠假唱爆紅的洋仔，的確行運一條龍。日前發布自家製新歌MV《了了》的他，有不少商演為噱頭紛紛向他招手，酬勞由昔日的10元一首，升價1000倍，每場酬勞1萬元起跳。終於站在舞台上的他，卸下了那套女生校服及音箱，真聲真情演繹，但不變的，是為配合大會要求，繼續重演招牌肚痛彎腰動作。

情是永遠着迷，《可》曲的成功，如要說全歸功洋仔，的確說不通。曾在新疆生活多年的王琪，一手包辦主唱、作曲及填詞，歌曲的背景就是在群山巍峨，水草豐美的新疆可可托海，訴說的，是牧羊人和養蜂女的愛情故事：相愛不相依，看着心愛的女孩遠嫁他方，情未泯，泣咽悽聲怨蒼天太狠，淒美哀怨，令人無不動容。

《可》曲不單掀起翻唱熱潮，更出現多個網民惡搞版本，包括「民工版」：「轉眼過去又到了年底，在外的人都想回家去，我銀行卡剩下來也沒有多少積蓄，說不出的千語萬語」；「廣西男人最痛版」：「我跟前女友拍拖時，每段很相愛，但是我，提到結婚就被拋棄，是不是結婚要看存摺，害怕我養不起你」