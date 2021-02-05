翁立友崩潰稱自殺連權利都冇　挑機叫雞排妹告上法庭

「雞排妹」鄭家純日前大爆在活動做主持時被性騷擾，之後點名爆台灣歌手翁立友是涉事人。翁立友隨後發聲明叫雞排妹可講出真相，又宣布今日開記者會交代。

雞排妹向來烈女性格，翁立友開記者會，自己無畏懼踩場，她一到場即引起混亂，她一言不發直往樓下記者會現場，被問是否來踩場？她繼續默不作聲，拿出手機開直播，而翁立友的經理人即說：「不好意思，鄭小姐，我現在是懷胎9月的孕婦，現場這樣，我快暈眩，請妳也體諒我是一名員工。」圖趕走雞排妹，但雞排妹不為所動，坐定在位置上開直播，翁立友更為此一度沒有現身。

之後僵持逾40分鐘，翁立友唱片公司發言人表示，聲明會改為線上直播。雞排妹見狀隨即離席，翁立友反高潮現身開記者會。現場所見，他穿上白色西裝，一度雙手合十，他表示：「我不是躲起來，只是很無奈在思考性騷擾。」他又說：「我是一個受害人，為甚麼我要來解釋這個事件，這事件的開端，引起不是我，從頭到尾都不是我，但是變成我要來面對，這個事情，是我從來都沒有想過的，性騷擾這個名詞，我深深的思考過，我深深的思考過，讓我非常的痛苦。」

翁立友又謂：「我從來不會去傷害任何一位女性跟男性，如果有任何人請他們提出告訴（提告），讓司法讓法院來證明我的清白，我連哭的空間都沒有，這件事情發生，我的母親擔心到每天每天都在哭！」他又嘆謂：「我是一個單純的藝術表演者，這是我的工作，我熱愛我的工作，這事讓我非常的不捨，我想要發洩情緒，告訴大家，我沒有做過甚麼，為甚麼，會有人說我做這件事，這麼不堪，本來以為讓有智慧的人來判斷，但是又不行，但最後，我連想自殺的權利都沒有，我有想過，為甚麼我沒有這個權益。」

他說：「我想到阮玲玉留給世人最後的遺言，人言可畏的可怕與恐怖，我才能深深體會，她多麼的無助與無奈，現在唯一的權利，還有我想我不能做這樣的事情，因為，如果做了這件事情，我翁立友這個名字，就再也不會清清白白的，如果我自殺，我的媽媽，我的母親，她這輩子，永遠就抬不起頭了，所以我沒有權利做這個事情，但是我現在唯一擁有的權利就是，這次的事件，發生不愉快的人，拜託你們提告，我沒有權利要求你跟我道歉，但是我有權利請求妳，拜託妳，來告我，還我一個清白。」

而雞排妹下午3點已折返現場，但酒店工作人員堵截4個門口，不讓她進記者會。