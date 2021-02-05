《魔法軍團零》手遊　美少女機甲開戰

提起美少女加機甲，大家可能會想起《艦娘》、《機甲少女》等，其實早於1997年的電腦遊戲《魔法軍團》（Warlocks），已用上這人氣設定，讓玩家培育少女駕駛員和自由組裝機甲，踏上戰爭旅程。最近廠方將這經典PC遊戲移植至手遊，改編成《魔法軍團零》於iOS及Android雙平台推出，無論畫質、機設、SLG戰棋玩法等都大幅改善，預先登錄即送S級駕駛員、S級機體等，首次登入更可獲得10連抽、S級券等獎賞，粉絲當然唔可以錯過！

回合制SLG戰棋玩法

玩法方面，《魔法軍團零》沿用回合制SLG戰棋方式，猶如《機戰》般運用不同戰術和策略去達成通關條件，為了強化手遊的新鮮感，每部機體均以「海、陸、空」三方面來劃分戰場的適應性，同時提供多種路線來強化機體的特性，讓玩家育成最強部隊及因應戰況靈活部署。

新作還請來多位著名畫師，包括cuboon、Teichi等打造美少女角色，配合日本機設達人谷裕司的機甲武器，為玩家帶來極吸睛的日系手遊風格。至於遊戲中的機甲部件有超過500件，由「上身」、「手臂」、「下身」、「背包」4大部分，配合3種不同武器，自由組裝成獨創的機體，令耐玩性大大提升。