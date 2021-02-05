【照踩高踭鞋】岑麗香佗B轉口味　最想食呢樣嘢！

剛宣布懷第2胎的藝人岑麗香（香香）出席內衣品牌活動，腳踏2吋高踭鞋的她，雖然挺住6個月身孕，但手腳依舊纖幼，透露已知腹中BB姓別，由於部分家人還未獲悉，故稍後再公布。

幫大仔買禮物送BB

她指大仔已知即將升任哥哥，閒時囝囝會摸她的肚皮跟BB Say Hi：「會同佢睇書，教佢點做哥哥。（代表哥哥送禮物畀BB？）睇過啲Research，咁做係好事，都擔心佢會呷醋，所以要諗吓買咩好。」談到今次佗B的身體反應，香香表示上次想食Pizza，今次反而想食腿蛋治，每日最少食1次，對於胸部似未有升Cup，她說：「點解冇？其實睇吓入面着乜，唔同內衣功能都唔同。（咁重咗幾多？）10磅左右，仲好靈活同有Energy。」

解釋細仔點叫小腰果

對於有指老公有意打造時裝王國，香香說：「我唔係好清楚，最近專心佗B，之前佢搞Project有幫佢做PA。（第時做佢御用Model？）唔關我事，佢做男裝。」問到何時復出拍劇？她坦言起碼生完第2胎：「最呢有朋友做網上節目，如果安全都可以發揮吓，劇要停一停先，依家好易攰。（三年抱兩計劃之內？）冇特意計劃，上天送畀我就要珍惜。（點解叫小腰果？）因為第1次照超聲波時，佢形態好似，又未改名咪叫住先，到時都會喺香港生。」