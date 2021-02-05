免費換利是封Last Call　把握良機

年近歲晚，大家都忙於辦年貨，其中一個重要任務當然是換利是封，事關坊間有提供免費換領主題利是封的機會，當中更不乏既喜慶又具農曆年氣氛的款式，亦有大玩拼色設計、賣萌路線，實行滿足不同喜好的朋友。講多無謂，大家記得要把握最後數天的換領期限呀！

玩拼色設計

鍾意在顏色上大玩心思的你，或許將軍澳新都城中心一期及上水中心購物商場推出的炫彩拼色利是封，會是不錯的選擇，其以鮮艷喜慶配搭時尚感的顏色組合，拼砌出奪目效果，加上利是封印上玫瑰啞金色的圖案，襯以簡潔現代設計感的祝賀語，打開利是封後還可作門把掛飾，絕對是一物兩用。

換領期：即日至2月6日

消費額：HK$500

訂製專屬款

即將踏入牛年，當然想要與牛年相關的利是封，apm精心設計萌爆潮牛利是封，可愛牛頭造型配金色牛角，線條設計時尚簡約，寓意牛運當頭，為利是封增添趣味。此外，特別加入個人化元素，可隨個人喜好印上專屬名字或自選搞笑祝福潮語，如賺盡金牛、壯健如牛、荷包常滿、步步升呢等，訂製獨一無二的專屬利是封，為親友送上別出心裁的祝福。

換領期：即日至2月11日

消費額：HK$500

飾金箔線條

新春時節，還是以艷麗顏色為主調，華懋集團商場推出的迎春接福利是封，特意用上紅色、橙、粉紅等搶眼顏色，並融入比喻好運和昌盛繁榮的中國傳統爆竹圖案中，配以名貴大方的金箔線條，祝願新一年有個好開始。

換領期：即日至換完即止

消費額：HK$200

大玩刮刮樂

為迎接辛丑牛年，D·PARK愉景新城設計一系列以金牛為主題的牛語迎樂賀年利是封，利用喜氣洋洋又精神醒目的顏色作基調，配合拼貼技巧及應節燙金乳牛紋設計，同時大玩刮刮樂互動元素，與大家一同發掘隱藏祝福語。賀年利是封於包裝上更大玩創意滿溢的牛奶盒設計，像真度極高的牛奶盒沒有牛奶成份，卻承載著100%的牛年祝福。

換領期：即日至2月11日

消費額：HK$800

喜慶又傳統

紅色，既傳統又具好意頭，ifc商場賀年利是封特別選用紅色為利是封主調，搶眼之餘亦寓意花開富貴迎新春。自古以來，牡丹花代表富貴和吉祥，加上用繩結作點綴象徵把一根繩相連，環環相扣，和牡丹花相結合，象徵把吉祥和富貴的祝福帶給每一位。

換領期：即日至2月16日

消費額：HK$5,000

具環保元素

以花開富貴為主題的Mira Place利是封，不單在雅緻的花瓶上擁有多朵繽紛的花卉，更在表面印上雀鳥飛翔於花園之上的吉祥圖案，華麗又貴氣。此外，利是封更採用了FSC認證的紙張製造，為推動環保及可持續發展出一分力。

換領期：即日至2月25日

消費額：1,500會員積分