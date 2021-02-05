本日日本：史上首次！隧道酒店宿一宵

有否想過可以在隧道內過夜？在日本，甚麼事都有可能發生！大分縣是日本最多隧道的縣市，位於北部中津市的耶馬溪，即將又有新隧道加新公路耶馬溪道路落成。不過今次比較特別的是，有關當局打算在通車前，於2月11日至13日一連三晚舉行日本史上首次住宿隧道活動「耶馬溪隧道酒店」！參加者可以住宿在露營車內，既可以防寒又可以防疫。而隧道內亦有驚喜，今次邀請了善於現代設計的建築師佐野文彥，利用耶馬溪出產的木材製造巨大餐桌，並找來了大分県臼杵市的USAMI finefood and cuisine，使用耶馬溪和中津的當造食材炮製美味晚餐，琳琅滿目的美食放滿餐桌上，參加者可以在寬敞的空間下享用。晚餐過後隧道會變身酒吧，有DJ打碟，調酒師調製原創雞尾酒，亦提供當地燒酒耶馬美人，可以盡情放鬆一下。第二天早上可品嘗包括了耶馬溪蜂蜜、麵包及咖啡等的有機早餐，為旅程劃上美味的句號！費用方面（2日1夜），露營車（可住4人） 為25,000日圓（約HK$1,850）、早及晚餐每位10,000日圓（約HK$740）。