直播一姐薇婭1分鐘賺15萬人仔 哭訴辛酸最對唔住個女

大陸直播賣貨成風，尤其疫情期間藝人都少咗Job，要轉形做直播重新彈起，仲要「投靠」直播主先有得見觀眾，當中同「口紅一哥」李佳琦齊名嘅「直播一姐」薇婭就同啲星夠晒熟落喇，因為Hip Hop組合出身嘅佢，依家已經威到「把命換錢」！

現年34歲嘅薇婭，2016年成為大陸購物網直播主播，4個月嘅經驗竟然去到成交額達1億人民幣（約1.1億港幣）。之後佢創下唔少行業銷售神話，好似Sell大米就去到8秒售出100萬斤、1秒售罄5000套牛仔褲，更試過1年成交27億人民幣（約32億港幣），真係厲害到嗌出嚟。

不過佢最經典，都係舊年大陸購物網搞雙11優惠直播，薇婭以1分鐘平均報價15萬人民幣（約17.9萬港幣）而「聞名」，不過佢正常境況下嘅報價就只有5萬人民幣左右。

曾經以Hip Hop組合THP前成員出道嘅薇婭，音樂事業做唔起唔緊要，佢2003年同仍然只係男友嘅董海鋒，喺北京動物園服裝批發市場對面開了間女裝店，5年內由1間變7間，就知佢Sell貨能力一流。而佢尋日（4日）更加被邀請同2位當紅女Rapper Vava及乃萬一齊同台合唱，間接為佢嘅星途鋪出新血路。

依家2人婚後育有1女，雖然錢搵極都有，但可惜時間唔夠使，薇婭曾經上節目透露自己每日瞓得4小時，把聲愈嚟愈老牛，更加每個月只得1日時間見個女，自己都收過愛女Send Message指摘佢日日返工，做阿媽內心梗係唔好受，佢仲忍唔住喺鏡頭前落淚，真係令人心痛！