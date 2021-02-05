翁嘉穗同老友記玩遊戲拜早年

慧妍雅集會長翁嘉穗聯同3位會員梁麗翹、林泳妤及李慕潔，今日去到老人院探訪長者，與一眾老友記大玩遊戲提早拜年，更向有需要的長者送上「愛心百家被」，翁嘉穗表示百家被是40位歷屆港姐，透過她們的畫作及攝影作品設計而成，集結愛心及祝福。

學會珍惜眼前人

講到疫情之下仍到老人院舉行活動，翁嘉穗說都有做足防疫措施，平時私下都好小心，梁麗翹則自爆去年有3位長輩先後離世，其中80多歲的嫲嫲在半年前，因新冠肺炎於美國過身：「佢自己1個住老人院，事後先知佢患有新冠肺炎，而當時我已經返咗香港，成日話要去探佢都冇機會，原來你一直以為好遠嘅事，都可以咁近，真係要珍惜眼前人。」而翁嘉穗亦謂有朋友家姐患新冠肺炎離開。

疫下避免團拜

農曆新年將至，眾人均表示會避免團拜活動，極其量只會跟至親屋企食飯慶祝，問到會否考慮派電子利是？翁嘉穗說：「如果有人Send Request畀我嘅都會嘅。」而梁麗翹就透露新年前會去做激光矯視，所以最近都是眼鏡Look示人，希望新一年以全新面貌見大家。

探訪以安全為上

對於近日有網民怒斥《東張西望》罔顧女主持人身安全，經常委派她們做危險性採訪，身為節目主持之一的梁麗翹，表示節目台前幕後同事只是為事情好，所有跟進個案都是香港人關心的議題：「之前都有親身去做四川大地震、台灣爆炸事件，都會安全為上，盡自己最大嘅努力。（網民問點解唔派男主持？）我哋男、女平等嘅！派到工作自己都好少Say No，覺得呢個係1個好好嘅採訪經驗。」