「罵治」聯名波鞋　分趾設計兼「白化」

由1988年創立至今，白色對於Maison Margiela而言都有無可代替的地位，無論係品牌專門店裝潢、員工着用的「Lab Coat」或者衣領後的4點縫線全部一律採用白色設計。當中的Bianchetto設計更是Maison Margiela對於白色的一套獨特演繹方式，於黑色皮革上加入手繪白色塗層（大多用於鞋款或袋款），隨着使用帶來磨損就會呈現崩裂效果，成為品牌最標誌性的「白化」技術，過往亦多次使用於Tabi Boots及Replica Sneakers之上。

今回，Maison Margiela再度搭上運動品牌Reebok推出聯名系列，創意總監John Galliano就一次過將Tabi（分趾鞋）及Bianchetto兩個品牌最重要的設計元素融入1983年誕生的Classic Leather波鞋中，讓這對採用Nappa皮革及EVA鞋底打造的鞋款出現前所未有的「罵治味」，而且更窩心地跟埋一對黑色分趾襪畀你配搭，吸引程度絕對不輸去年雙方打造的Tabi Instapump Fury。