【美女饕廚】法日菜篇

今次介紹在中環的一家法日菜餐廳，擁有米芝蓮一星。這裏兩層樓格局，客人可以從頂層進入，然後到達地下一層用餐，主廚為Chef Mitsuru Konishi。整個餐廳用淺色木地板和厚實的地氈，空間光線充足，溫暖的陽光穿過落地窗，窗戶旁還點綴着綠色和柔和的粉紅色。

先來麵包，麵包熱辣辣，外脆內軟非常好吃。

然後番茄凍湯配新鮮Mozzarella芝士，還加入了茴香和蘆筍來增加層次，味道清甜醒胃。

之後是北海道帶子，用火炙方法來保持刺身口感，底層放了茄子上面放上三文魚子來提鮮。然後是海鮮生蠔，上面放着花椰菜花，兩者整體都比較輕盈。

緊接是牡丹蝦魚子醬海膽刺身，底層蝦肉豐厚肥碩，口感清脆彈牙，用牡丹蝦頭膏做啫喱，更為甘甜濃郁，加上鮮甜海膽和魚子醬，延長餘韻，滋味無窮。

再來是鮑魚，大廚先用醬油和味噌等醃製鮑魚，再煎焗至焦香，鮑魚外面香脆，裏面肉質卻柔嫩軟糯，而且非常入味，配上大麥和紫菜醬汁，口感豐富，啖啖鮮味。

主菜是和牛西冷，入口鮮嫩，但和牛溫度有點冷，配菜蘆筍用上Comté芝士焗，能保持脆身多汁。

最後是招牌菜平原雞，大廚的創作靈感來自中國傳統菜式——八寶鴨。雞內釀入用荷葉包裹的日本米、馬蹄、洋葱、大蒜、雞湯、歐芹、雞肝及鵝肝，把雞隻烤熟後，再將它放在特製的木盒中。木盒底部放滿迷迭香及百里香，並以山核桃木煙熏。木盒在我們面前打開，香氣撲鼻，雞皮薄而脆，沒有多餘的肥膏，肉嫩多汁，並洋溢着陣陣荷葉清香。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）