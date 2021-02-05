河合明日菜　無邪氣新乳神

最近有傳擁有「神之乳」嘅傳奇級爆乳AV女優安齋拉拉將會隆重復出，令好多AV迷都引頸以待。其實要欣賞擁有神級美巨乳嘅乳神唔使等，因為有一位現役女優狀態十足，佢就係河合明日菜喇！

天然超級武器

日本AV界有好多位擁有乳神稱號嘅極品女優，佢哋唔單止靚女，心口對巨乳仲外形美觀且彈力非凡，好似J奶女神Julia以及高橋聖子咁。不過，近年Julia嘅狀態有少少下滑，而高橋聖子就被AV迷質疑整容過度，搞到個樣愈變愈怪相，好彩我哋仲有河合明日菜！

今年22歲嘅佢雖然唔算係五官標致，唔屬於迷盡眾生嘅美艷類型，但係勝在夠天然又順眼，笑起上嚟散出嘅天真氣息相當吸引，故被稱AV界盛讚佢擁有無邪氣笑顏。除此之外，佢仲擁有一副與生俱來嘅超級武器，就係胸前一對極品H奶，又白又滑又鮮嫩，而且仲極具彈性，色澤、質感以及外形俱屬上乘，難怪被封為「平成最後之神乳」！

穩坐一姐位置

明日菜喺拍AV之前曾經做過寫真偶像，不過當時運氣未到，所以唔算好多人識，後來佢喺一個夜間電視節目中，着住泳衣玩遊戲玩到泳衣脫落，露出胸前嘅隱形胸圍而一度成為話題，可惜好快人氣又沉晒底，後來仲走咗去拍AV添！

然而，阿妹呢個決定除咗為大家帶來無比眼福，亦令其演藝事業可謂平地一聲雷，憑住極品神乳火速吸引AV迷嘅注意，演出時更擅用甜美親切面孔，配合熟練而溫柔嘅動作慢慢咁招呼男優，觀眾往往被佢溫婉風格深深吸引，所以佢喺「FANZA成人大獎2019」榮獲「最優秀新人女優獎」唔係冇理由！明日菜更加憑人氣同實力，成為AV廠Prestige專屬女優中嘅一姐，喺好多活動都可以見到佢帶領其他女優，足見地位超然。

河合明日菜最鍾意騷自己對神乳畀大家睇，所以大家Click入其社交網，都可以睇到好多佢大露騷胸嘅自拍性感照及影片，真係大飽眼福呀！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎2呎

三圍：35H-24-34