新歲洗邋遢　女僕有辦法

農曆新年就快到，又係為屋企洗邋遢嘅時候，只係清潔家居之餘慾火又點清除呢？唔使擔心，呢班俏女僕絕對有辦法，將男士嘅慾火清洗一空，煥然一新迎新歲，令人朝氣勃勃呀！

聽教聽話

喺四仔嘅女僕有乜嘢特色？想知嘅話就要睇吓呢套由Private製作嘅《Sensual Maids #2》，自然會發現佢哋嘅服務認真貼心。由著名四仔導演Xavi Rocka執導，並搵嚟Susy Gala、Ginebra Bellucci、Alberto Blanco等美艷西班牙脫星演出，故事好簡單，講一班聽教聽話又貼心嘅俏女僕，每當男主人有需要時，佢哋會極速進入作戰狀態，為洩去男主人嘅慾火而努力。喺一眾西班牙女僕中，以Ginebra Bellucci嘅外形同床技最為吸引，單憑一招吸啜功夫，足以令四仔迷興奮無比。

額外服務

熟女加女僕所營造出嚟嘅視覺效果，真係好正㗎！唔信嘅話，可以睇吓呢套由Hustler炮製嘅《Crazy Fxxxing MILF Maids》。B. Skow執導，由Reagan Foxx、Casca Akashova、Kit Mercer等人氣熟女脫星演出，故事講述一班熟女因為長期賦閒在家，於是運用佢哋最擅長嘅打掃工夫，成立一間出租女僕公司，除咗打掃之外，佢哋仲有額外嘅服務，就係為男主人解決生理需要。班男主人以為好着數，點點知呢班熟女極之大食，每次都畀佢哋榨乾晒！

力戰豪門

須知道美國四仔界只有天后級脫星，先至有以佢哋名字命名嘅四仔系列，好似有呢套由Fornic8 Films推出嘅《All Jessa Rhodes #2》就係其中之一。由天后脫星Jessa Rhodes領銜主演，夥拍兩位同樣係天后脫星Dani Daniels及Mick Blue演出。故事講化身成女僕嘅Jessa Rhodes喺一間豪宅打工，卻意外地搭上好色嘅男主人，更陷入豪門嘅爭產風波中。不過對Jessa Rhodes嚟講，其實爭唔爭到產並唔重要，重點在於喺豪宅內仲有幾位壯男等住同佢曳曳，果然係夠大食呀！

碟評

以人氣嚟講，梗係由Jessa Rhodes主演嘅《All Jessa Rhodes #2》最具號召力，除咗因為佢係天后級脫星外，情慾場面夠豐富，當中嘅多角關係亦夠複雜，絕對能夠吸引到四仔迷追睇。講到劇情，《Crazy Fxxxing MILF Maids》係上佳之選，尤其係鍾愛熟女嘅四仔迷，相信一定會滿意。至於《Sensual Maids #2》就唔使多講，單憑西班牙女郎嘅熱情同火辣，足已令人興奮無比。