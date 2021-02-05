邱禮濤專人教揸槍對打　倪妮極速變動作女星

由影帝劉青雲、謝君豪及內地女星倪妮等主演、邱禮濤導演的電影《拆彈專家2》去年尾已在內地上映，票房勁收逾12億人民幣，氣勢如虹。邱禮濤日前接受專訪時，大讚3位主角無論在演技及待人接物方面均無得頂，事前做足準備工夫，打起上來似模似樣。他跟青雲雖然相識逾30年，但合作的作品少之又少，不過2人默契十足。他跟謝君豪及倪妮則是首次合作，他表示謝君豪的演技毋庸置疑，女將倪妮在戲中也有不少動作場面，仍能應付自如：「我哋一拳一腳都有安排，亦有人教佢揸槍。」令她極速成為打女。

該片原定大陸香港同步上映，但因疫情關係，香港檔期無奈延遲，已安排在戲院重開後放映，對於香港檔期被打亂，邱禮濤坦言沒有辦法：「好多市民生活都打亂咗。（擔唔擔心影響票房？）冇太擔心，大家分工合作，呢啲留畀老闆擔心，我去諗點拍好場戲。（你嗰部分已完成。）咁我仲想拍。（再開拆彈3？）諗到個好故事咪再開囉！」

邱導演稱無懼觀眾將1、2集作比較，揚言新戲中有電影史上從未出現過的震撼畫面：「呢套個爆破同動作比之前更密集，大約有6場爆破左右，爆機場同爆青馬大橋喺電影史上係未見過，而且故事情節更複雜。」他透露為爭取在機場及機鐵站等獨特地標拍攝，事前花了不少時間跟有關部門溝通，而每日僅有3小時可供拍攝，所以在時間掌控上要很好：「難忘就係拍到呢套戲，因為拍得好順利，幕前幕後對我信任度好高，唔需要我解釋好多。」