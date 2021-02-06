是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十五乙酉水危日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、理髮、作灶

忌：栽種、納畜、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、5、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、天秤座、雙魚座

白羊

得到家人支持，鬥志旺盛，事業上得心應手。

金牛

有兼職的機會，毋須顧慮太多，大膽嘗試吧！

雙子

做人應有主見，若太過遷就別人，反而不妙！

巨蟹

生活安逸，別躲在家，宜趁周末親近大自然。

獅子

親和力十足，人際關係和諧，多陪伴家人吧！

處女

多留意人事問題，立場要堅定才會贏得尊重。

天秤

掌握有利消息，投資眼光獨到，求財形勢佳。

天蠍

異性緣旺，關鍵時刻將有貴人向你伸出援手。

人馬

遇上挫折也不用氣餒，堅持到底將迎來好運。

山羊

一分耕耘一分收穫，財富是不會從天而降的。

水瓶

疑心重，易錯怪朋友，要特別注意言行舉止。

雙魚

外來助力強，做事起勁，可輕鬆把事情辦妥。

【生肖運程】

相沖生肖：兔（23歲）

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）兔 脾氣差

鼠

時間是金錢！好好安排工作流程，收入有保證。

牛

心情靚，精神好，勇於接受挑戰，可鍛煉自己。

虎

求財朝有利方向發展，但謹記工作不忘休息啊！

兔

是日沖煞，情緒易波動，待人接物別感情用事。

龍

處理人事問題勿太着眼於小恩小惠，以防受騙。

蛇

自信心強，用實力證明自己的價值，可獲重用。

馬

行桃花運，跟伴侶有商有量，可令關係更親密。

羊

受失眠影響，精神不太好，外出辦公要防出錯。

猴

事業運上升，有機會被委以重任，辛苦也值得！

雞

同事間的競爭少不免，遇到問題可跟父母商量。

狗

財運平平，吃喝玩樂要有所節制，免入不敷支。

豬

運勢一般，易出現消極情緒，行事宜保持低調。