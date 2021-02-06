高海寧初一出擊自薦做妹仔　黎諾懿放假全力造人

藝人高海寧（高Ling）前晚偕黎諾懿錄影節目介紹賀年菜，她將於大年初一與高層曾志偉碰面，笑言屆時會趁機向「獎門人」自薦做「妹仔」！

黎諾懿與高Ling前晚在將軍澳電視城為今晚播出的節目《big big shop今晚請客慶團年》錄影，邊食邊傾，介紹多款賀年盆菜。他們指新年必食盆菜，問到諾懿會否親自下廚？他說：「都會嘅，不過老婆食我煮嘅嘢食到厭，仲嫌煮得慢，逐樣餸上！」高Ling聞言笑說：「媽咪話煮飯最高嘅技巧，係用最短時間煮好餐飯！」

手機過數派利是

除了年初一要開工出席無綫賀年節目外，高Ling新春期間可以陪家人度歲，並一如以往大派開工利是，笑說：「聽人講話疫情派現金唔係咁好，或者會試吓用手機過數派利是！」問到年初一見到無綫新上任的高層曾志偉，會否趁機自薦？她笑說：「梗係要啦！（想唔想玩『獎門人』﹖）如果開番，我諗會有份玩嘅！（做埋『獎老』﹖）我冇資格，做『獎門人』嘅妹仔、打雜得喇，哈哈！」而諾懿笑言對有獎金、獎品的節目相當感興趣，最想每集都有份參加攞獎品！

諾懿新年期間放假，至3月才開始新工作，笑言休息享受天倫樂之餘，亦可趁機「造人」：「已經不斷造緊，個個都不斷叫我造，搞到我好唔得咁，其實我仲有心有力㗎！」高Ling即笑說：「唔好畀自己咁大壓力，放鬆啲！」