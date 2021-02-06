東方日報C1：翁立友開記者會　雞排妹踩場對質被趕

台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純自爆被性騷擾，掀起一場「雞排風暴」，令網民聞「雞」起舞、狂食花生。被點名是「鹹豬手」嫌疑人的「台灣金曲歌王」翁立友，昨日終蒲頭在台灣舉行記者會，不料雞排妹突然踩場，令男方唱片公司一度「跪低」取消記者會。台灣綜藝天王曾國城亦因曾與雞排妹錄影節目而被捲入「抽水風波」，事件愈鬧愈大！

雞排妹自爆上月底主持尾禡活動遭到活動老闆及某男歌手「連環性騷擾」，令網友全城緝兇搵嫌疑人，之後她更直接開名指涉事男歌手是翁立友，震驚台灣娛圈。翁立友昨午2時在台灣的酒店舉行記者會，事前已表明不接受傳媒提問。勇字當頭的雞排妹卻突然現身踩場，引起一片混亂，她一言不發坐下並利用手機在社交網開直播，靜待男方現身說法！

搵大肚經理人擋駕

由於她的出現將翁立友唱片公司殺個措手不及，更出招請她離場，最初以「只邀請記者朋友」為由，及後男方經理人聲稱懷孕9個月，自言快要暈倒，望雞排妹可體諒她，但雞排妹不為所動，繼續坐定定等記招開始，但男方始終龜縮沒有出現，僵持近45分鐘，唱片公司聲言取消記者會，改以直播方式發表聲明，雞排妹才肯罷休，並以趕工作為由乘坐的士離開。待她離開不久，大會即反高潮安排翁立友在律師等人陪同下現身，此時雞排妹收到風折返，卻因唱片公司人員堵截會場4個門口，令她被拒諸門外，只能在門口用手機睇直播。

引用阮玲玉「人言可畏」

身穿白色西裝的翁立友一臉憔悴自稱也是受害人，從不去傷害任何女性或男性，並希望透過法律證明自己清白：「如果有任何人請他們提出告訴（控訴），讓司法讓法院來證明我的清白，這樣才比較公平一點。」又自稱連哭及自殺的權利也沒有，講到母親時更一度哽咽：「我連哭的空間都沒有，如果我自殺，我的母親，她這輩子永遠就抬不起頭了，所以我沒有這個權利，我不能做這個事情！」最後他引用已故女星阮玲玉的名言：「人言可畏的可怕恐怖，在這一次的事件當中，我才能深深地體會她當初是多麼的無助、多麼的無奈。」記招結束後他便離開，在門外等候多時的雞排妹沒法與他對質，並氣憤地說希望對方拿出影片證明清白：「應該是要問他為甚麼不敢跟我對話？我人就在這裏，然後（他）離開是用逃跑的。」她昨晚又發出聲明，指到場是希望得到直接對話的機會，想得到對方道歉，但換來他以「受害人」自稱，是對她的二次傷害。至於為何不控告？她指是希望對方有反思的機會，而男方唱片公司發聲明表示：「不予回應。」

曾國城捲風波 獲網友撐

另外，「雞排風暴」殺入娛圈，台灣綜藝天王曾國城亦被捲進漩渦！事緣雞排妹在社交網發文指曾於錄影節目時被主持人擁抱，令她感到胸部被擠壓。網友隨即「偵探上身」，發現她口中的主持人疑指曾國城。曾國城對此表示不記得發生過，更暗寸：「很抱歉，我的肚子可能比她的胸部要再大一點。如果對我表達友誼不太習慣的話，其實說明就好了。人家解讀錯誤，叫她放寬心就好，總不要隔空放話。」網友亦撐他向來會與嘉賓擁抱，直指可能有人過度敏感。雞排妹隨後透過經理人回應：「城哥的道歉我收到了！」另外，日前雞排妹現身台劇記者會，大談性騷擾事件，並捐出自家情趣用品為劇組募資，卻引起多位劇集資助人不滿，要求退款。

圖：中時電子報

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