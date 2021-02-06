全程企中間　張栢芝自嘲四肢不協調照KO全場

助陣內地大熱節目《乘風破浪的姐姐》第二季的女星張栢芝，其歌藝及舞技一直是網民的焦點，而她在首集中已經「備案」，坦言向來手腳不協調。在最新一集中，她要和多位內地女星包括袁姍姍等跳唱歌曲《理所當然》，全程企中間、有多個特寫鏡頭的她不單要跳舞，更要玩Solo，獨自rap足20秒，相當不簡單，全場觀眾不停為她拍掌及叫囂。

張栢芝的表現，同樣「理所當然」的被網民品評，「#張栢芝划水」更成為熱搜題目，不到半天已有超過1億網民討論！何謂「划水」？內地潮語「划水」是跟「Hea做」同義，即是貢獻不多，未有全力以赴。原來有網民指張栢芝舞步簡單，只是手指指、扭扭腰，有時更會單眼放電，未有認真的跳，更笑指她表演完畢時狂喘，唞晒大氣，不明白舞姿如此簡單，為何還會呼吸如此急促：「這是合作的唱跳，但看起來就像個人主打歌曲和伴舞的感覺」、「認真跳吧！」

有彈也有讚，張栢芝同樣有大批網民力撐，指她之前已說不會跳舞，舞技在進步當中，不應過度苛刻批評：「雖然跳得不好，但可以理解，對於四肢不協調且僵硬的人來說，短時間內雖然努力過，但也會顯得笨重」、「栢芝已經很優秀了！」