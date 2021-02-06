記者會踩場後　雞排妹終道出被性騷擾後唔出聲苦處

台灣藝人「雞排妹」鄭家純日前點名指於活動做主持時被台灣歌手翁立友性騷擾，尋日翁立友開記者會交代時更被雞排妹踩場，僵持逾40分鐘待雞排妹離開後，翁立友終現身指自己先係受害人、「連想自殺的權利都沒有」云云。

去到深夜，雞排妹於語音社群平台透露心聲，提到自己堅持去翁立友記者會，係因為前一日有記者告知佢翁立友要開記者會，認為既然佢都係當事人，有咩當面講就好，但又唔想突然出現，所以佢事前已詢問該唱片公司佢方唔方便去，未料對方竟然拒絕，令佢愈諗愈唔對路，認為對方係心虛，所以佢先會咁唔禮貌地前往現場。

雞排妹更進一步地揭露翁立友性騷擾過程。她自己原本在後台突然被翁立友cue上台合唱，還希望唱歌時她人都在旁邊，接著屁股就感受到被觸碰，讓原本對翁立友印象不錯的她，當場傻了。

當講到為何當下唔將件事講出嚟？雞排妹直言台下有幾十個社團人士，唔會有人敢鬧佢哋老闆，加上佢唔想破壞員工辛苦等足一年嘅尾禡，若佢激怒老闆，老闆一定唔會加碼抽獎金畀員工，於是佢先死忍。

另外雞排妹亦指被台灣藝人曾國城「撞胸事件」，佢回想當時得知曾國城話自己「不會講話就不要出來賺錢」時，非常氣憤，直言：「我想說我在講的人就是你，你還敢出來挺翁立友，你也太離譜了吧！」雞排妹更為「撞胸事件」向圈內人詢問，對方在聽完來龍去脈後竟表示：「其實不意外。」甚至分享了另一事件，先令雞排妹確信「它就是一個不禮貌的事情」，間接表示曾國城不只1次有類似行徑。