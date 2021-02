The Flower of Spring糅合中國傳統以及西方藝術,細緻的設計以及華麗的外觀。(互聯網)

自古以來,花經常被用作寄語祝福和心意的仲介,但斑斕綻放的花卉,卻會有枯萎凋零的一天,想把美麗的花卉保存下來?近年歐美興起一股手作花藝熱潮,利用皺紋紙(Crepe Paper),色薄棉紙、卡紙等紙料作混搭創作出似幻似真的花朵。不單能媲美真花的嬌艷,而且能擺放上數年的時間,以及更易打理。為迎接新年及情人節將至,紙藝網店Toujours Fleur特意推出The Flower of Spring以及Love at First Sight這兩款全新系列,前者以中國的年花,包括桃花、劍蘭、天堂鳥、菊花等意頭好的花款,並透過不同的紅色系搭配,設計出層次感,同時運用可愛的紙藝公仔作配襯,作品大氣又別具品味;後者以情人節為主題,特意選用紙玫瑰,以精緻透明的阿加力首飾盒盛載,送件者更能把情人節的心意寫成卡紙,放在盒中,等待摯愛開啟發掘。