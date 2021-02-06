【李居明大運同行】你是牛年最行運的人嗎？

牛年冠軍生肖是：馬肖！

馬肖在牛年行「紫微龍德」星，名列十二生肖榜首。今年生肖屬馬、姓「馬」、姓「許」的人運勢較佳，住在跑馬地、將軍澳、馬鞍山的人都有運。名字有「駿」字等「馬」字旁的人都分外好運，影響所及，駕寶馬保時捷及穿紅衣的人都較好運。

牛年是十二地支的「丑」，極為寒凍，因此，生於寅月（西曆二月四日至三月四日）、午月（西曆六月五日至七月六日）及戌月（西曆十月八日至十一月六日）這三段時間的人，今年都會有異路功名超好運的！

九運以「火」當令，有「火」的人最霸氣。生肖屬「蛇」、「馬」及「羊」三肖，是未來二十年的大贏家。

姓名中有「子」的人行六合貴人運，有大量擁護者，去年犯太歲，今年好轉。如姓「郭」、「李」、「孔」、「孟」等，及名字中有「子」者都極旺桃花，如為虎肖更甚。虎肖今年行紅鸞星，桃花滿載。你家有養貓嗎？今年會催旺你的紅鸞星！如果家裏養貓，貓又願意跟你親近，便會催旺紅鸞星。如果貓見到你掉頭就走，你就沒有紅鸞星！今年經營與「貓」有關的生意或飾品店必大受歡迎！據說日本有一種長手臂的招財貓，特別催旺做網絡事業和生意。

牛年即將進入九運，九運行「離」卦，一切與「離」有關都當旺，你姓「黎」、「李」、「羅」，名字中有「麗」、「利」、「里」、「理」，將在九運大旺二十年。九運大利「丁」火，與「丁」火相通的字，如「丁」、「于」、「寧」、「登」、「鄧」、「紫」、「燈」、「橙」均分外當旺！英文字母是D、N開頭的！年輕人想創業開公司，何不用馬上改用這些當旺的名字呢？

影響所及，一切與「燈」有關的物品都大旺。家中有阿拉丁神燈、火炬、燭台、紅燈籠等相應物，都是大富大貴的密碼。最經典的「燈」是水晶燈，蠟燭形的燈膽催財更有效應！

提示你今日洗神壇，吉時是早上辰時（早上七時至九時）及午時（上午十一時至下午一時）。辦公室的沙發逆向大門會招來敵人？打工仔三個陷阱位如何化解？箇中玄機明日揭秘！老闆員工必看！