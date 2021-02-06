【無綫肌佬大全】洪永城露點保「下體」　大戰陳豪Hot Baby

無綫小生洪永城「獲女友鞭策下體能提升」成為城中熱話，好多人登時好關心「小城」有冇操勞過度。現實係點只有洪永城同女友知，但佢喺熱播劇《陀槍師姐2021》就真係艷福無邊，喺尋晚（5日）播出嗰集，被設計跌入桃色陷阱，小花鄧伊婷飾演嘅酒吧女，喺洪永城酒中落藥，然後帶對方返酒店，再除衫打算報警告佢強姦，期間鄧伊婷除剩Bra胸壓洪永城，真係睇到人硬晒...個拳頭呀！

唔止有女色誘，洪永城又同擁有42吋胸肌嘅羅子溢焗桑拿，齊齊赤膊露點上陣，當然佢哋唔使露下體嘅。原來唔只女星灑鹽花，小生喺公仔箱赤膊晒肌一樣吸睛。

就好似陳豪喺《誇世代》特意操到一身「阿諾舒華辛力加式」肌肉，喺劇中被李佳芯任撫摸，連陳茵媺都大讚老公陳豪係「Hot Baby」；有「中佬肌」梗係有「嫩佬肌」，非剛奪「飛躍進步」嘅朱敏瀚莫屬，雖然佢套《拳王》未有得睇住，但佢為部劇操到一身鋼條肌肉，6舊腹肌塊塊分明，同劇嘅張振朗當然唔執輸，一樣操到變「肌」佬。

不過，講到最大驚喜，就一定係陳庭欣，咦...唔係女人嚟咩？冇搞錯，佢喺《踩過界》就係飾演一位跨性別人，做完變性手術，就「露點」上陣，呢幕更成為近代電視史嘅經典呀！