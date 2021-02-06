《仙樂飄飄處處聞》基斯杜化龐馬離世　眾星悼念

主演1965年經典音樂片《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）的加拿大男星基斯杜化龐馬（Christopher Plummer），周五於美國康涅狄格州寓所由妻子Elaine Taylor陪伴在側下離世，終年91歲。

基斯杜化入行70載，憑2010年電影《基爸愛留情》（Beginners）奪得奧斯卡最佳男配角，得獎時82歲的他，成為奧斯卡史上年紀最大的得獎者，他上台時笑住對獎座說：「親愛的，你只比我大兩年，在我的一生中你都在那兒了？」

《仙樂飄飄處處聞》女主角茱莉安德絲（Julie Andrews）發出聲明悼念表示：「今天世上失去了一位圓滿的演員，我亦失去了一位珍貴的朋友。我很珍惜我們合作的回憶，以及多年來分享的笑料與歡樂。」

與基斯杜化於《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）合作的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）於社交網站留言悼念：「真是令人痛心。難以想像的損失。很少人的事業有這種持久力與影響力。我拍攝《神探白朗》其中一個最美好的回憶，是與他一起在等待拍攝時，一起在屋中彈鋼琴。他是個可愛的人，與傳奇演員。」

美國男星約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）則留言表示：「基斯杜化龐馬……偉大演員之一。」