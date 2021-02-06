搶試餃子非凡味力　全新餃子專門店「餃子駅」

【特約報道】近年餃子的方便性和獨特多變的「味」力成為香港人的新竉，逐漸為為大眾日常熱門輕食之選。而全新餃子專門店「餃子駅」選址九龍灣Mega Box開設首間分店，選用多款不同筋道的優質日本麵粉混和，並加入清水，以特定的黃金比例，以人手現場即擀製作打造成煙靭滑溜有嚼勁的餃子皮，配以不同新鮮足本餡料打造多款創新口味，推出12款滋味餃子，當中分為3大類別，包括創意鮮味系列、潮人必食系列，以及經典風味系列。

好似創意鮮味系列就有用上全母蟹蟹粉及蟹肉製作的蟹粉蟹肉餃、獨一無二鮮甜味美的招牌海膽餃、滲透着濃郁優雅芳香的黑松露松茸豬肉餃、選用爽口海參配上香菇肉燥及蝦仁打造的海參三鮮餃，餡汁豐腴，菇香四溢；以及彈牙蝦仁搭配辛香韮菜及嫩滑雞蛋精心炮製的蝦三鮮餃。

潮人必食系列有兩款特色芝士製作、呈現誘惑纏綿拉絲效果的拉絲芝士粟米餃以及散發濃厚韓式風情的泡菜豬肉餃，款式多變，創新獨特，滋味無窮。

至於經典傳統口味則有大葱牛肉餃、韮菜豬肉餃、芹菜豬肉餃、白菜豬肉餃以及適合素食人士的素菜餃，可以同時照顧不同人士需要，打造真材實料、原汁原味的正宗滋味。

若想再豐富一點，客人亦可以自行配搭精選的餐前小食，如醬油皮蛋、醬油手拍小黃瓜及酒醉雞翼尖等，惹味開胃，為邂逅餃子作最佳準備。小店亦秉承「原湯化原食」的餃子文化，貼心為每枱客人免費提供消滯解膩的養生餃子水，幫助澱粉類食物更順利消化，務求讓客人盡享最優質美味的餃子。

新店裝潢設計簡約，營造出舒適方便的用餐環境，特設玻璃櫥窗，每一個製作過程都可以一一呈現於大家眼前，保證餃子的製作質素

店內每一款精心製作的餃子均「包」有滿滿驚喜，全部即叫即包，餡汁豐腴，鮮味滿分，讓大家與餃子展開華麗邂逅，帶來非凡味覺享受，勢必「餃」起全新風潮﹗

餃子駅

地址：九龍灣MegaBox地下4號舖

查詢電話：2333 0977