宋仲基被哥倫比亞大媽認出　金泰璃晒自拍谷《勝利號》

前年與女星宋慧喬離婚的韓國男神宋仲基，與女星金泰璃主演的科幻片《勝利號》製作費高達1.58億港元，原定於去年開畫，但因為疫情而數度延期上映，最終以約2.2億港元出售播映權予Netflix，並於昨日上架。

《勝》片是首部以宇宙為主題的韓國科幻片，今次是宋仲基首度飾演爸爸，他在戲中將展現出父愛一面，而電影昨日上架後觀眾反應兩極，有觀眾大讚《勝》片的CG效果做得逼真又精彩，亦有觀眾留言狠批說「好悶」、「第1次覺得2個鐘係咁長」，有網民就指電影中的親情場面欠缺新意。

而宋仲基與金泰璃、劉海鎮及陳善奎近日接受台媒訪問，近4年沒有訪台的宋仲基沒有忘記中文，用「好久不見」跟大家打招呼，去年曾赴哥倫比亞拍電影《波哥大》的他又講到在當地的難忘經歷：「我被市場的大媽認出，對方說有看到我演的《阿斯達年代記》，讓我覺得很驚訝，想說『現在真的在全世界都能看到我們的作品了』，覺得很滿足。」

另外，金泰璃昨晚開通了官方社交網帳號，她上載在竹林裏的自拍照，並寫道：「大家好，我是金泰璃。」