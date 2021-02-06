新年別注系列　牛年「添」喜慶

1973年面世的Timberland Yellow Boots，不經不覺原來已經度過了48年光景。以12生肖一個「輪」來統計的話，呢對經典黃靴就足足走過咗4個「輪」。就在辛丑牛年來臨之際，品牌特別推出新年別注系列，更以Timberland中文名「添柏嵐」當中的「添」字引伸出「Team」（團隊）這個主題，讓大家可以在新春喜慶氣氛下為團隊成員「添」上祝福。

系列鞋履及服飾設計貫徹近年品牌主張的可持續理念，其中Madbury Side Zip Sneaker Boots採用ReBOTL™環保物料製造，當中至少包含了50%的再生塑料及來自銀級皮革廠的皮革，鞋帶亦採用了100%可循環再造塑膠物料，而鞋側拉鏈及後踭拉環亦精心設計，鞋舌更加入迷彩印花圖案，分別有棕黃色（男裝）及鮮紅色（女裝）登場。另一款Raywood EK+ 6-Inch Boots亦同樣以可持續環保物料打造，並加入由50%循環再造橡膠製成的TimberDry™防水塗層，通過線縫壓膠工藝置於鞋內，讓鞋款達致防水功效。

服飾系列主打的Embroidered Reversible Bomber Jacket，則採用100% Ripstop尼龍打造成可雙面穿着的設計，分別將紅、黃、藍及橙4色圖案、「添」字及代表五「輪」的年份數字（73、85、97、09及21）融入其中。另一款Short Sleeve Graphic T-Shirt就以100%有機種植棉製成，配合背部的大幅金牛圖案，散發濃厚節慶氣氛。