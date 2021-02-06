美食婷：賀年糕點適可而止

我美食婷每年都會在家努力刨整蘿蔔糕，無論自用或送禮都咁適合，不過無論糕點有幾好食，大家都要留意熱量陷阱。甜糕方面以約100克計算，傳統用糯米粉和糖製作的椰汁年糕，就約300卡路里，含有3粒方糖的甜度。軟糯的黃金糕則超過280卡，至於馬蹄糕約有160卡，和其他糕點比較，卡路里相對較輕。

鹹糕方面，最受歡迎的煎蘿蔔糕原來只有約130卡，不過要注意的是100克的蘿蔔糕已有約500毫克納。煎芋頭糕約有160卡，約400毫克納。

很多人都愛香煎糕點，有時怕黏鍋更會加多一點油，其實油分會額外增加卡路里和脂肪，建議少油煎糕或選用易潔鑊，不過最好還是選擇蒸糕，如100克蒸蘿蔔糕約90卡，蒸椰汁年糕約265卡，和煎糕相比，卡路里相對較低。如果吃得糕點太多，米飯或麵條等澱粉質相對要減少分量，吃多點蔬果來增加纖維和蛋白質的吸收。

每次吃蘿蔔糕，辣椒油或XO醬唔少得，但其實兩者的熱量都相當高。大家可用其他較低熱量的醬料來代替，如鮮椒辣粒、辣椒粉等配搭，盡量減少吸收油分，這樣在節日時都可以食得健康一點。