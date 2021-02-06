「辦公」需要貓？主子入侵洗手間　

日本Felissimo貓部推出貓貓造型紙巾套和抹手巾，以可愛的造型入侵貓奴們的洗手間。（互聯網）

無論是全職、兼職還是待業中的貓奴，購買日用品時，不知不覺就會被貓貓造型的物品所吸引，喵星人不知不覺入侵日常生活，但如果這次喵星人要入侵你的洗手間，你又點睇呢？

日本人氣家品網站Felissimo的貓部，一向都為愛貓人士設計各式各樣顏值與實用並存的貓造型物品，這次她們推出了貓貓造型紙巾套和抹手巾，造型更是戳中了萌點，令人大叫可愛！貓貓造型紙巾套，貓貓會探頭而出，為你送上廁紙，而肚肚位置則可以多放一卷後備的廁紙，絕對貼心，而且一共有3款貓貓選擇。