「辦公」需要貓？主子入侵洗手間
2021年02月06日 17:00
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日本Felissimo貓部推出貓貓造型紙巾套和抹手巾，以可愛的造型入侵貓奴們的洗手間。（互聯網）
無論是全職、兼職還是待業中的貓奴，購買日用品時，不知不覺就會被貓貓造型的物品所吸引，喵星人不知不覺入侵日常生活，但如果這次喵星人要入侵你的洗手間，你又點睇呢？
日本人氣家品網站Felissimo的貓部，一向都為愛貓人士設計各式各樣顏值與實用並存的貓造型物品，這次她們推出了貓貓造型紙巾套和抹手巾，造型更是戳中了萌點，令人大叫可愛！貓貓造型紙巾套，貓貓會探頭而出，為你送上廁紙，而肚肚位置則可以多放一卷後備的廁紙，絕對貼心，而且一共有3款貓貓選擇。
至於貓貓造型抹手巾就需要動用洗手間的橫鋼毛巾架，雙面設計的貓貓扒在毛巾架上，內有扣把它固定，垂下來的雙手期待着和你手牽手，100%棉質，抺手超舒服，同樣有3款不同斑紋的貓貓。以上2款貓物品已在Felissimo官網( https://bit.ly/3oROXse )有售，價格為2,523日圓（紙巾套連稅）（約HK$187）和2,632日圓（抹手巾連稅）（約HK$195），貓奴要留意啦！