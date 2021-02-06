張敬軒包餃子冧小儀：技術仲喺度

歌手張敬軒與阮小儀以新年為主題的飲品廣告推出，軒仔更「處男下海」獻出其「熒幕初餃」！最近因為家中的「遮遮（外傭）」而成為早餐界KOL的軒仔，在廣告中終於擺脫白麵包及白粥，今次他孖住小儀炮製家鄉傳統過年食品餃子，又特意為餃子改為好意頭的「發財錢包」。製作餃子前，軒仔特意帶來一物二用的「砧板」送給小儀為見面禮，但就被小儀取笑其身高：「北方人應該好高㗎！」

包餡時，小儀問軒仔今年團年飯如何度過？軒仔即慘爆坦言：「今年嘅狀況應該係一支公過年。」隨後他分享兒時跟家人的團年夜：「北方人食完團年飯後，真正煮餃子係過咗凌晨12點，細個食完飯，我就會坐喺度同爺爺嫲嫲包餃子，加埋爸爸媽媽、阿叔阿嬸，真係齊齊整整一家人，諗番起嗰段時間都好sweet。」

期間軒仔又拿出甘筍並雕成銅錢形狀，將其中3塊「銅錢」釀入餃子中，待蒸好餃子後，食到「銅錢」便代表好意頭，財源滾滾！而包餃子時，軒仔又應節地將餃子包成牛角形，並命名為「足金金牛」。見軒仔手法純熟，他坦言小時候有參與包餃環節，但在熒幕前烹調卻是第1次，他笑言：「入咗行咁耐真係第1次喺鏡頭前煮嘢食，好耐冇包餃子，雖然係有啲緊張，但技術仲喺度，回憶返晒嚟。」最後蒸餃出爐，小儀食中暗藏「甘筍銅錢」的餃子，他們又乘機向大家拜個早年：「祝大家團年滋味，一起就好，新年快樂。」