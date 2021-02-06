黃明志賀年歌反傳統　悲傷唱出牛心聲

馬來西亞歌手黃明志推出最新春節賀歲歌曲《我是一隻牛》，但歌曲反賀歲歌的歡樂氣氛，反而呈現淡淡的悲傷，描寫牛對人類的貢獻無所不在，他說：「2021年是牛的一年，覺得牛是很可憐的動物，既要耕田，又要擠奶，還要拿皮來製作包包等。甚至吃火鍋、串燒或西餐都一定有牛的存在，所以有感而發寫了一首牛的新年歌，代表牛的心情，牛的心聲，幫牛講話！」

同小學生合作

但此曲遇到非常多波折，他本來準備飛回馬來西亞拍攝MV，豈料當地疫情嚴重，後來計劃拍攝當天，他本打算在台灣以視訊方式，來進行導演的部分隔空遙控，但馬來西亞疫情嚴重，政府宣布禁止所有拍攝活動，故直到最後一刻才決定在台灣拍攝MV。他感謝台灣的小學生願意拔刀相助擔任小牛，所以MV的聲音和演出的小朋友是不同的，聲音是來自馬來西亞合唱團，而MV演員則是台灣的小學生，算是跨國合作。講到MV以小孩為主，他笑說最怕的就是拍小朋友、動物和老人，幸好拍攝當天順利。他又透露MV結尾有彩蛋「大牛比較懶」要牛倒着唸，呈現幽默。

過年宿舍打邊爐

提到過年，他預計今年在台灣過年：「雖然台北有很多好朋友，但他們都需要返鄉，所以只好買火鍋在宿舍，跟馬來西亞的同事一起過年，也準備了很多桃花和春聯，把宿舍弄得像家一樣有過年氣氛。」他又謂因為祖先是從海南島來，所以之前過年除夕夜一定會去拜媽祖，然後每年都會跟媽祖求籤。他又笑言之前過年會約很多高中同學出來打牌相聚：「但由於我不太會打牌，所以都會趁機追女仔，經過幾年之後這些女仔都嫁人了，所以我只能拿啤酒，在旁邊喝悶酒繼續看他們打牌。」