瘋狂賽車Game　PS5獨佔兼可免費玩

農曆年假期就到，疫情關係不用拜年，一於留在家中打機Kill Time！SIEH想Game迷所想，宣布即日於往PlayStation Store推出PS5獨佔遊戲《Destruction AllStars》，只要是PlayStation Plus會員就可於4月5日或之前免費下載。

遊戲混合了動作與賽車元素，玩家可以手握方向盤，開車在場中盡情破壞，也可落車施展跑酷特技，閃避攻擊甚至躍上半空奪去敵人車輛，只要完成特定任務即告勝出。遊戲支援16人線上對戰，共有28輛戰車以供選擇，同時每位選手各自擁有專屬英雄座駕，可使出獨門必殺技，適當時候呼叫出來就能扭轉局勢！

作為PS5獨佔遊戲，此作將以4K@60fps高解像度運行，畫面精細度毋庸置疑，而廠方更承諾會持續營運遊戲，定期帶來賽季更新，包括新的遊戲模式、新的角色、外觀與表情等等，令耐玩性大大提升。

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講到遊戲消息，不得不提玩家期待已久的《Resident Evil》主系列第8作《Resident Evil Village》終於確定推出日期為5月7日。延續上集故事，主角伊森一家的平靜生活又再一次被捲進了混亂之中，而打破這種平靜日常的不是別人，正是系列首集主角Chris Redfield！遊戲提供PS5、PS4、Xbox Series X/S等多個平台，並即日起接受預購。