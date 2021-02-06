帶囡囡染髮被鬧爆！梁芷珮：畀佢扮靚靚過年

藝人梁芷珮（Christy）育有3名子女，向來對仔女以輕鬆同放任嘅教育方式，點知近日佢喺社交網上載1條帶囡囡Kasey，去髮型舖染頭髮嘅片，引起極大回響！事緣佢上載囡囡Kasey好乖坐咁坐定定整頭嘅短片，見髮型師將Kasey小部分嘅頭髮染成粉紅色，望落都幾得意，點知網友鬧爆，指Christy唔應該帶個女去染頭髮，話晒染髮劑都有化學成分，對此其實佢已經喺社交網同網友解釋：「阿妺啲頭髮已經長到落腰，都係將原本諗住剪嘅頭髮挑啲Highlight玩吓，唔係成頭染，而且冇染髮根，多謝大家關心！」不過網友仍然唔收貨，繼續鬧爆佢唔應該！

重申只係玩吓！

對此Christy接受東網電話訪問，指多謝大家關心，重申只係玩吓，冇諗過大家咁激動：「阿妹好鍾意玩Barbie，Barbie啲頭髮成日五顏六色，所以佢好想染。其實本身嗰日係帶佢剪頭髮，但見反正都剪啦，不如剪前染少少玩吓啦，髮型師好好，冇幫佢染到髮根，同埋隻染髮劑都好天然。呢排又冇得返學，少咗出街，咪畀佢扮得靚靚開心吓過農曆新年囉，冇諗過大家咁留意，放心啦，玩一排就會剪走㗎啦！」