星級兄弟姊妹大激鬥！陳凱琳細佬似印度人　Hana妹粗口成文

無綫小花陳瀅飛到加拿大同家人團聚，激罕公開同會計師家姐Ling合照，雖然對方已是人母，但係Keep得好好，仲有混血Feel，雖然同陳瀅唔係似樣，但一樣咁索呀！其實都有唔少藝人嘅兄弟姊妹都好有星味，可以齊齊拍住上搵食！

港姐冠軍陳凱琳（Grace）由選美時已經畀人話「鬼鬼哋」，以為佢係混血兒，不過都唔夠佢細佬Derek西化，無論五官同膚色都唔似亞洲人。早前就有網民問Grace點解Derek咁似印度人，Grace笑言：「Too many curries？（食得太多咖喱？）」Grace由細到大都習慣畀人話似Mix，佢亦多次澄清係父母親生嘅！

講開混血兒，Angelababy就真係混血喇，唔只佢混得靚，細佢7歲嘅細佬楊帆同家姐一樣高顏值，仲被話似泰國人！2012年，Baby就拉攏細佬拍佢主演嘅電影《第一次》主題曲MV！唔只有外仲有內，當時就被網民透露佢讀大陸名校南京大學商學院，名副其實係高材生！

歌手胡鴻鈞（Hubert）青靚白淨，原來家姐Sharon都一樣！Sharon喺澳洲生活，係一名會計師，智慧與美貌並重，擁有一對大眼睛，笑容甜美，有網民更將佢同Hubert緋聞女友兼港姐亞軍蔡思貝相比，直言靚過對方，應該加入娛圈發展，Hubert對此就笑言家姐安分喺當地做會計比較好喇！

講到「星」姊妹，一定要提湯洛雯（靚湯）細妹湯樂瑤（Cassandre）啦，靚湯早年因為一條片而捧紅阿妹，Cassandre一片成名，唔少網民都即時起佢底，發現阿妹身材出眾，經常喺社交網晒性感照，大騷Big爆身材！Cassandre樣靚身材正，更係Law霸，法律系出身，成個Package都超晒班！雖然Cassandre無意加入娛圈，但兩姊妹不時拍住上，喺社交平台賣廣告！

同靚湯似足孖生姊妹嘅倪晨曦（Elva），現實中真係有個孖生阿妹倪晨曄（Jennifer），雖然已有兩個女，但身材同Elva一樣高挑纖瘦，不過就冇跟隨家姐步伐選美入娛圈，反而選擇定居加拿大相夫教子，做幸福人妻！

星夢一姐菊梓喬（Hana）自小同阿妹相依為命，兩姊妹感情非常要好，Hana不時公開多謝細妹！一向被指似實力派歌手閻奕格嘅「菊妹」，早前進軍KOL界，拍片扮港女黑面、藐嘴，最新一條片就教人見家長攻略，更將自身被父母拋棄故事擺上枱，上演婆媳戰​，仲黑面爆粗晒紋身，「真係嘥X晒隻雞髀」、「最仆街都係牛頓」，令人睇到眼都凸，唔少網民都大讚佢啲片好貼地、演技自然呀！