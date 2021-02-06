Rose Ma擺檔發新年財　日做5位數生意超預期

「電競女神」馬俊怡（Rose Ma）、黃日華女兒黃芷晴和藝人陳凱琳，在尖沙咀巿集擺檔售賣自家品牌產品，場面墟冚。近年開設蠟燭工作坊的Rose，在巿集首次賣蠟燭，她表示反應十分理想，每日銷售額達5位數，產品幾乎日日清：「個巿集為期11日，預計夾埋有6位數生意，反應比我想像中好，初時只係抱住試做嘅心態，估唔到需求咁大，有人一次過掃咗20幾件貨。我每日收攤後都要返工作坊整蠟燭，有時整到凌晨4、5點，好耐未試過咁Chur，但係好充實同好有成功感。除咗有粉絲捧場之外，最開心係有好多人唔認得我，只係因為我嘅產品而買。」

拒絕黃日華探班

至於芷晴就只擺4日檔，她對成績感滿意：「冇諗過反應咁好，有幾個產品差不多賣晒，已經做咗5位數生意。（點解唔擺多幾日？）我好攰，冇大家咁後生。」她透露爸爸黃日華也有掏腰包支持，但就拒絕對方來探班：「我叫佢唔好嚟，我話呢度太年輕唔啱你。佢雖然冇份製作，但有份做品質檢控。」

陳凱琳澄清懷孕疑雲

另外，陳凱琳擔任一日店長，吸引大批顧客幫襯，提到她跟龔嘉欣做直播，對方稱「買隻（熊）送畀你個女」，惹來懷孕疑雲，她澄清未有懷孕，亦沒有想過要追女。